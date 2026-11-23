Felipe Cruz presenta "Nuevo sol", su primer álbum de estudio
Entre el rock alternativo y el indie, el álbum aborda temas como el deseo, la culpa, el miedo al cambio y la reconciliación con el pasado
El artista dominicano Felipe Cruz presentó Nuevo sol, su primer álbum de estudio, una producción de ocho canciones que explora la transformación personal, la búsqueda de identidad y la posibilidad de comenzar de nuevo después de atravesar momentos de incertidumbre.
Entre el rock alternativo y el indie, el álbum aborda temas como el deseo, la culpa, el miedo al cambio y la reconciliación con el pasado, a través de una propuesta musical que refleja una etapa significativa en la evolución personal y artística de Cruz.
"Es literalmente un autorretrato de mis últimos tres años de vida: la temprana adultez, la búsqueda de identidad y autonomía. Este álbum siempre tendrá un lugar muy importante en mi corazón", expresó Felipe Cruz.
La producción, liderada por el propio Cruz, combina guitarras, teclados, bajo y batería con efectos que amplían las posibilidades sonoras del rock. El resultado es una propuesta que transita entre la energía del rock clásico, el indie y momentos de mayor intimidad.
El proceso creativo de este primer álbum surgió en un momento que llevó al músico a replantearse su manera de componer y definir una identidad sonora propia.
En esa búsqueda, viajó a Buenos Aires, Argentina, donde grabó el álbum en los estudios Romaphonic y Unísono durante ocho días de trabajo intensivo.
En enero de 2027, Felipe Cruz estrenará "Nuevo sol: detrás del álbum", un documental de 24 minutos que recoge el proceso de grabación en Buenos Aires, los desafíos de completar el disco en ocho días y los aprendizajes que marcaron esta experiencia musical y personal.
Más
- "Nuevo Sol" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El álbum también cuenta con ediciones físicas en CD y vinilo.