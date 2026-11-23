El artista dominicano Felipe Cruz presentó Nuevo sol, su primer álbum de estudio, una producción de ocho canciones que explora la transformación personal, la búsqueda de identidad y la posibilidad de comenzar de nuevo después de atravesar momentos de incertidumbre.

Entre el rock alternativo y el indie, el álbum aborda temas como el deseo, la culpa, el miedo al cambio y la reconciliación con el pasado, a través de una propuesta musical que refleja una etapa significativa en la evolución personal y artística de Cruz.

"Es literalmente un autorretrato de mis últimos tres años de vida: la temprana adultez, la búsqueda de identidad y autonomía. Este álbum siempre tendrá un lugar muy importante en mi corazón", expresó Felipe Cruz.

La producción, liderada por el propio Cruz, combina guitarras, teclados, bajo y batería con efectos que amplían las posibilidades sonoras del rock. El resultado es una propuesta que transita entre la energía del rock clásico, el indie y momentos de mayor intimidad.

El proceso creativo de este primer álbum surgió en un momento que llevó al músico a replantearse su manera de componer y definir una identidad sonora propia.

En esa búsqueda, viajó a Buenos Aires, Argentina, donde grabó el álbum en los estudios Romaphonic y Unísono durante ocho días de trabajo intensivo.

En enero de 2027, Felipe Cruz estrenará "Nuevo sol: detrás del álbum", un documental de 24 minutos que recoge el proceso de grabación en Buenos Aires, los desafíos de completar el disco en ocho días y los aprendizajes que marcaron esta experiencia musical y personal.

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"Nuevo Sol" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El álbum también cuenta con ediciones físicas en CD y vinilo.

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