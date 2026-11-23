El merenguero Jandy Ventura recibió un reconocimiento de la Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), que lo distinguió por su talento, trayectoria y dedicación a la promoción de la cultura dominicana, durante la celebración de la Decimotercera Graduación General Ordinaria de esa institución.

La ceremonia, celebrada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), contó con la presencia de la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, además de autoridades académicas y judiciales, y reunió a más de 270 miembros del Ministerio Público que recibieron sus títulos de maestría.

A propósito de esta importante ceremonia, Jandy participó como invitado de honor y recibió el reconocimiento que resalta la continuidad del legado musical de su padre, Johnny Ventura.

Como parte de este homenaje, recibió de manos de Marien Montero Beard, rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), la placa que lo distingue por su talento y dedicación como artista comprometido con el merengue.

Además, el artista tuvo a su cargo la participación artística de la ceremonia, donde interpretó "Si vuelvo a nacer" ante los graduandos, familiares, autoridades e invitados presentes.

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La distinción se realizó durante una ceremonia concebida para exaltar la excelencia, el esfuerzo, la preparación y la dedicación de los integrantes del Ministerio Público.

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