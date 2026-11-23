El acordeón, la güira y la tambora, instrumentos emblemáticos del merengue dominicano, ritmo que celebra su día nacional cada 26 de noviembre. ( (IMAGEN ILUSTRATIVA GENERADA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL) )

La Sociedad Dominicana de Estudios de la Música (Sodem), adscrita al Instituto de Estudios Caribeños (INEC), anunció un programa de actividades para celebrar el Día Nacional del Merengue, el próximo jueves 26 de noviembre, que comenzará a las 10:00 de la mañana con encuentros académicos, culturales y musicales dedicados a la historia, evolución y trascendencia del ritmo dominicano.

Como antesala, desde la medianoche se transmitirá "Merengue 24 Horas", a través de musicamaestroradio.com, con una programación musical ininterrumpida dedicada al género.

A las 10:00 de la mañana se realizará el conversatorio "Bailar en la dictadura", sobre el libro La crueldad alegre: La música y el poder. Los investigadores Rossy Díaz, Alexis Méndez y Edis Sánchez conversarán con su autor, Darío Tejeda. La actividad será transmitida por Instagram.

A las 11:00 de la mañana, el Museo Nacional de Historia y Geografía acogerá el panel "¿Qué se sabe del merengue? Del perico ripiao a las fusiones contemporáneas", con la participación del historiador José Guerrero, la musicóloga Rossy Díaz, el antropólogo y folclorista Edis Sánchez y el músico Crispín Fernández.

La programación continuará a las 2:00 de la tarde en el Salón de Postgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una charla sobre el Día del Merengue a cargo de Rossy Díaz, Leini Guerrero y Juan Luis Gómez.

A las 4:00 de la tarde se desarrollará el conversatorio "Merengue, alta vibración dominicana", dedicado a la relación entre música y espiritualidad, con Rosa Amarela y Rossy Díaz. El encuentro será transmitido por Instagram.

A las 6:00 de la tarde, Alexis Méndez ofrecerá la conferencia magistral "Johnny Pacheco y el merengue: una playlist de la diáspora dominicana", con comentarios de Rossy Díaz, en Abad Galery, en la Ciudad Colonial.

Actividades en Nueva York

La jornada concluirá a las 9:00 de la noche con la actividad bailable "Los jueves son (también) de merengue", que se celebrará en El Sartén, en la Ciudad Colonial.

Celebraciones en Nueva York

La programación continuará en Nueva York durante la primera semana de diciembre .

durante la . El 2 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, se realizará un Aguinaldo Dominicano dedicado a los merengues navideños , en la Dirección de Cultura Dominicana .

dedicado a los , en la . El 3 de diciembre, la filial neoyorquina de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) organizará una conferencia magistral sobre el merengue como Patrimonio de la Humanidad , en los salones de Alianza Dominicana.

de la (Acroarte) organizará una sobre el como , en los salones de Alianza Dominicana. Sodem invitó a investigadores , músicos y público en general a participar en las actividades, que buscan promover el conocimiento y la valoración del merengue como expresión de la identidad cultural dominicana.

invitó a , y público en general a participar en las actividades, que buscan promover el conocimiento y la valoración del como de la identidad cultural dominicana. Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 849-918-9755, 829-877-4378, 829-750-3810 y 809-777-9921, o escribir al correo inec97@yahoo.es.

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