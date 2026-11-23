El pianista y compositor dominicano Darío Estrella estrenará nuevas obras de música clásica durante su concierto en el Teatro Nacional Eduardo Brito. ( CEDIDA POR EL MAESTRO DARÍO ESTRELLA )

El pianista, compositor y arreglista dominicano Darío Estrella presentará el próximo viernes 27 de noviembre el concierto "Viaje al infinito, nueva música clásica dominicana", una propuesta que incluirá estrenos mundiales de sus composiciones y un homenaje al maestro Rafael Solano.

El espectáculo se celebrará a las 7:30 de la noche en la sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la participación de los pianistas Vincenzo Azzato, María Morel-Pierret y Porfirio Mateo, así como de los violinistas Zvezdana Radojkovic y Antonio Aquino.

La presentación forma parte del trabajo que Estrella ha desarrollado durante décadas para fusionar elementos de la música tradicional dominicana con las estructuras y armonías de la música clásica europea, una propuesta que identifica como Movimiento Híbrido.

Entre los estrenos figura la obra para piano "Viaje al infinito", que será interpretada por el pianista italoespañol Vincenzo Azzato y que da nombre al concierto.

También se estrenará una composición cuya introducción está inspirada en el bolero del maestro Rafael Solano, como homenaje a su trayectoria y sus aportes a la música dominicana. La interpretación estará a cargo de Porfirio Mateo, pianista del Coro Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/retrato-sonriente-junto-al-piano-de-cola-4361104b.png El pianista italoespañol Vincenzo Azzato interpretará la obra «Viaje al infinito», del compositor dominicano Darío Estrella, durante el concierto del viernes en el Teatro Nacional Eduardo Brito. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Estrenos destacados

Otro de los estrenos será "Fiesta en Maguana", una suite dedicada a la cacica taína Anacaona, que interpretará la pianista dominicana María Morel-Pierret.

La composición incorpora la herencia indígena a la propuesta musical del artista, que busca establecer un vínculo entre las raíces culturales dominicanas y la tradición clásica europea.

El programa incluirá además el estreno de unas partitas para violín compuestas por Estrella, que serán interpretadas por Antonio Aquino, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional, y la concertino Zvezdana Radojkovic.

El propio compositor se sentará al piano para interpretar "Caminando sobre las aguas", una obra inspirada en la imagen bíblica de Jesucristo caminando sobre el mar Caribe.

Trayectoria de Darío Estrella

Darío Estrella es reconocido como uno de los pioneros del merengue jazz, una corriente que comenzó a desarrollar durante la década de 1960 mediante la incorporación de nuevas armonías y recursos musicales al ritmo dominicano.

Su trayectoria incluye trabajos como arreglista, pianista y compositor de música sinfónica. Durante su permanencia en Nueva York, en la década de 1970, compartió experiencias profesionales con destacados exponentes del jazz y la música latina.

En 2019 celebró sus 50 años de carrera con el concierto "Merengue Jazz", presentado en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Entre sus composiciones figuran "Merenfonías", "Merengatta" y la obra sinfónico-coral "Duarte y Los Trinitarios", estrenada en 2014 con la participación de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música y el Coro Nacional.

Su propuesta artística ha mantenido como objetivo ampliar las posibilidades del merengue y otras expresiones de la música dominicana mediante su integración con el jazz y la música académica.

Publicación musical

Al finalizar el concierto será puesto en circulación el libro de partituras " Viaje al infinito ", editado por la Fundación Copistas Acuario .

", editado por la . La publicación permitirá que la composición quede disponible para pianistas nacionales e internacionales interesados en estudiar e interpretar la obra.

permitirá que la composición quede para pianistas nacionales e internacionales interesados en estudiar e interpretar la obra. Con este concierto, Estrella presentará una nueva etapa de su producción musical, acompañado de instrumentistas que participarán en el estreno de sus composiciones para piano y violín.