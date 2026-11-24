Conocido por temas como "Capaz" y "Carita Linda", Alleh llegará a este escenario para protagonizar una noche en la que la música y el ambiente festivo marcarán las primeras horas del nuevo año. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El cantante venezolano Alleh será el protagonista de Golden Eve New Year´s Beach Party, una celebración que reunirá música en vivo, sonidos electrónicos y entretenimiento frente al mar para dar la bienvenida al 2027 en Playa Juanillo, Cap Cana, bajo la producción de PAV Events y EP.

Conocido por temas como "Capaz" y "Carita Linda", Alleh llegará a este escenario para protagonizar una noche en la que la música y el ambiente festivo marcarán las primeras horas del nuevo año.

Su presentación será el momento central de una propuesta diseñada para quienes desean recibir el 2027 bailando y disfrutando de una experiencia frente al Caribe.

La actividad está programada para la noche del 31 de diciembre, aunque las puertas abrirán a las 12:00 de la medianoche, justo al iniciar el jueves 1 de enero de 2027.

Desde ese momento, el público podrá disfrutar de una programación musical que se extenderá hasta el amanecer, con la arena y el mar como escenario.

La cartelera artística también incluirá a MainStage, integrado por LG Mena, Pail Namnum y Gian D´Alessandro, así como al DJ Erick Blömer, quienes tendrán a su cargo aportar diferentes propuestas musicales y mantener la energía durante toda la madrugada.

Con Golden Eve, PAV Events y EP apuestan por combinar la experiencia de un concierto con el ambiente de una fiesta de Año Nuevo en la playa, en uno de los espacios más reconocidos de Cap Cana.

La propuesta invita a despedir el 2026 y comenzar el 2027 en un entorno donde la música, el entretenimiento y la celebración serán los protagonistas.

Entretenimiento para fin de año

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-34638-pm-1-ceec7ab3.jpeg El artista encabezará una noche dedicada a la música electrónica frente al mar. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Como parte de su programación especial de fin de año, PAV Events también presentará el próximo 30 de diciembre a Black Coffee, reconocido DJ y productor sudafricano, en Playa Juanillo.

El artista encabezará una noche dedicada a la música electrónica frente al mar, sumándose a las principales propuestas musicales previstas para despedir el año en Cap Cana.

Las boletas para Golden Eve New Year´s Beach Party, con Alleh, y para la presentación de Black Coffee están disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets.

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