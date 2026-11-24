La programación del Isle Of Light Kickoff Party estará encabezada por Planta Industrial, dúo integrado por Saso y Aka The Darknight. ( CEDIDA POR ISLE OF LIGHT )

La música alternativa dominicana tendrá una cita este sábado 28 de noviembre con el Isle Of Light Kickoff Party, un encuentro que marcará el inicio de las actividades previas a la edición 2027 del festival y reunirá varias propuestas de la escena local en Los Reales Colonial, en la Zona Colonial.

La programación estará encabezada por Planta Industrial, dúo integrado por Saso y Aka The Darknight, cuya propuesta musical combina influencias del post-punk, dark wave, electrónica, pop y rap en spanglish.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/img-20261123-wa0009-34a2d6a6.jpg

También participará Yisoz, ganador de El Spotlight 2026 y una de las voces emergentes del rap dominicano, junto a DJ Sesso, responsable de la selección musical de la noche.

Programación de la edición 2027

La actividad funcionará como antesala de Isle Of Light 2027, programado para el 6 de marzo en Santo Domingo, con una cartelera internacional que incluye a 311, Latin Mafia, Milo J, Julieta Venegas, Kneecap, Akriila, Bocatabú, Cannons, Drama, French Braids, Little Jesus, Midnight Generation, Simon Grossmann, Sinego y Brian Cid, entre otros.

También participarán Folies y Lena Dardelet, mientras que Letón Pé presentará su propuesta La Goloteka.

El Kickoff Party es organizado por Mishu, plataforma que integra Isle Of Light, Radio Bizarro y Buena Onda. La iniciativa busca mantener el vínculo del festival con su comunidad durante los meses previos a su celebración y ofrecer un espacio para conocer y disfrutar proyectos musicales de la escena alternativa.

El encuentro tendrá lugar en Los Reales Colonial, ubicado en la calle Las Mercedes número 154. Las puertas abrirán a las 8:00 de la noche y la entrada estará permitida exclusivamente a mayores de 18 años.

Las boletas están disponibles a través de Eventim.