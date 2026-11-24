Isle Of Light calienta motores para su edición 2027 con una fiesta en la Zona Colonial
Planta Industrial, Yisoz y DJ Sesso protagonizarán el Kickoff Party del próximo 28 de noviembre, una cita que servirá de antesala al festival previsto para el 6 de marzo en Santo Domingo
La música alternativa dominicana tendrá una cita este sábado 28 de noviembre con el Isle Of Light Kickoff Party, un encuentro que marcará el inicio de las actividades previas a la edición 2027 del festival y reunirá varias propuestas de la escena local en Los Reales Colonial, en la Zona Colonial.
La programación estará encabezada por Planta Industrial, dúo integrado por Saso y Aka The Darknight, cuya propuesta musical combina influencias del post-punk, dark wave, electrónica, pop y rap en spanglish.
También participará Yisoz, ganador de El Spotlight 2026 y una de las voces emergentes del rap dominicano, junto a DJ Sesso, responsable de la selección musical de la noche.
Programación de la edición 2027
La actividad funcionará como antesala de Isle Of Light 2027, programado para el 6 de marzo en Santo Domingo, con una cartelera internacional que incluye a 311, Latin Mafia, Milo J, Julieta Venegas, Kneecap, Akriila, Bocatabú, Cannons, Drama, French Braids, Little Jesus, Midnight Generation, Simon Grossmann, Sinego y Brian Cid, entre otros.
También participarán Folies y Lena Dardelet, mientras que Letón Pé presentará su propuesta La Goloteka.
El Kickoff Party es organizado por Mishu, plataforma que integra Isle Of Light, Radio Bizarro y Buena Onda. La iniciativa busca mantener el vínculo del festival con su comunidad durante los meses previos a su celebración y ofrecer un espacio para conocer y disfrutar proyectos musicales de la escena alternativa.
El encuentro tendrá lugar en Los Reales Colonial, ubicado en la calle Las Mercedes número 154. Las puertas abrirán a las 8:00 de la noche y la entrada estará permitida exclusivamente a mayores de 18 años.
- Las boletas están disponibles a través de Eventim.