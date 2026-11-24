La dominicana Johanna Almánzar durante su show en Hard Rock Café Santo Domingo. ( SUMINISTRADA POR LA ARTISTA )

Una noche de emociones, ovaciones, sorpresas y grandes interpretaciones protagonizó la cantante dominicana Johanna Almánzar al abarrotar Hard Rock Café Santo Domingo con un espectáculo que reunió a cientos de personas para disfrutar de una experiencia musical cargada de nostalgia, romanticismo y extraordinarias demostraciones de talento.

Bajo la producción de LME Entertainment, la artista presentó un recorrido por los grandes éxitos de la legendaria cantante mexicana Ana Gabriel, en una velada que superó las dos horas de duración y en la que el público se convirtió en protagonista, cantando de principio a fin muchas de las canciones que han marcado generaciones.

Tras abrir con "Aquí estoy", Johanna enlazó grandes éxitos como "Ay amor", "Simplemente amigos", "Es el amor quien llega", "Ni un roce" y "Soledad".

Entre los momentos más celebrados de la velada destacaron dos duetos memorables: "Luna", junto a la joven intérprete Fresa, quien sorprendió con su participación, y "Evidencias", acompañada de Mabel Peguero, integrante de Las Chicas El Reencuentro.

El recorrido continuó demostrando su potencia vocal con clásicos como "Mi talismán", "No entiendo", "Tú lo decidiste", "Cómo olvidar", "Ahora", "Huelo a soledad", "Sin problemas", "El cigarrillo", "Hechizo" y "Demasiado tarde".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/whatsapp-image-2026-11-24-at-103644-am1-1e3d4c38.jpeg

Mariachis e invitados especiales

Uno de los momentos más auténticos de la noche llegó con la entrada de los Mariachi Reyes de México, agrupación que habitualmente acompaña a Ana Gabriel en sus presentaciones en el país.

Luego, Johanna regresó al escenario para interpretar "Amor", "Destino" y "Cosas del Amor", esta última a dúo con Hony Estrella, sumando otro instante memorable a la velada.

Tras un falso final con "Pecado original", la artista volvió a escena acompañada de Raffely Rosario para interpretar "Soy como quise ser", tema que el merenguero también tiene grabado en su repertorio. El broche de oro llegó con "Quién como tú", coreada a una sola voz por todo el público.

Te puede interesar "Mujeres en amargue" promete una noche de estrellas y bolero