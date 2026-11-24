Tony Almont presentará "Solo", un concierto íntimo en el que recorrerá su repertorio acompañado de su guitarra, en The Bulldog Pub. ( CEDIDA POR TONY ALMONT )

Lejos del formato habitual de una banda de rock, Tony Almont apuesta por un encuentro más cercano con el público. El cantante, guitarrista y compositor dominicano regresará con "Solo", su propuesta musical en formato íntimo, el próximo sábado 28 de noviembre en The Bulldog Pub, a partir de las 9:30 de la noche.

La presentación permitirá escuchar otra faceta de uno de los nombres más representativos del rock dominicano, conocido por su trayectoria como vocalista de Toque Profundo, agrupación fundada en 1989 y referente del género en el país.

Concierto íntimo

En este formato, Almont se acompaña de su guitarra para interpretar canciones de su repertorio fuera de la banda, además de otras composiciones, en versiones que privilegian la cercanía y una conexión más directa con los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/imagecontent957021620180220142531-22da5f7b.jpg Tony Almont apuesta por un concierto más íntimo en The Bulldog Pub. (CEDIDA POR TONY ALMONT)

"Solo" no es una experiencia nueva para el artista. Durante este año ha llevado la propuesta a escenarios como Bar Room de República Brewing y El Gallego Rest, donde ha compartido con el público esta faceta más personal de su carrera.

Con más de tres décadas de trayectoria, Almont ha desarrollado una identidad artística marcada por su interpretación, su trabajo como compositor y su presencia escénica. Este concierto ofrece la oportunidad de acercarse a ese recorrido desde una perspectiva distinta, en la que la voz, la guitarra y las canciones ocupan el centro de la experiencia.

La cita será el sábado 28 de noviembre, a las 9:30 de la noche, en The Bulldog Pub. Las boletas están disponibles a través de Tix.do.