Andy Taylor, exguitarrista de la banda británica Duran Duran, murió a los 65 años tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata, informó la banda y su familia en Instagram el miércoles por la noche.

Sus riffs en la guitarra, que combinaban rock y funk, impulsaron los éxitos de la banda, lo que ayudó a definir el característico sonido de la década de 1980.

"Andy falleció en paz en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre", dijeron en un comunicado conjunto.

Legado musical

Duran Duran es recordada por canciones como "Girls on Film" y "Rio".

El líder Simon Le Bon era la cara visible del grupo, pero Taylor contribuyó decisivamente a forjar un sonido distintivo, que fusionó el punk rock y las influencias de la música dance.

La banda se convirtió en uno de los líderes del movimiento New Romantic del Reino Unido.

Disfrutó de un enorme éxito en los años ochenta, y su popularidad en Estados Unidos se comparó con la Beatlemanía.

La banda ha vendido más de 100 millones de discos, ha tenido 30 sencillos en el top 40 de su país y 21 éxitos en el top 40 de las listas estadounidenses.

Conocida sobre todo por éxitos atemporales como "Rio" y "Hungry Like the Wolf", la banda también fue una de las primeras en aprovechar la llegada del video musical para pulir una imagen sofisticada y seductora.

Testimonio familiar

Taylor nació el 16 de febrero de 1961 en la costa cerca de Newcastle, en el noreste de Inglaterra, y aprendió a tocar la guitarra a los 11 años.

"Para el mundo, Andy fue un guitarrista brillante, pero para nosotros fue el marido más maravilloso, un padre cariñoso y el abuelo más orgulloso", dijo su esposa, Tracey, en la publicación de Instagram.

"Él fue la roca de nuestra familia. Por todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero", añadió.