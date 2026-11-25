Cecilia García posa durante la celebración de su cumpleaños, en la que compartió con familiares y amigos. ( SUMINISTRADA )

La polifacética artista Cecilia García celebró su cumpleaños el pasado sábado, en vísperas del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, rodeada de familiares y amigos en un hotel de la capital.

La bienvenida musical estuvo a cargo de la artista Nicole Lazala, quien, acompañada de un grupo de excelentes músicos, ofreció una actuación que se ganó el aplauso de los invitados.

Otro de los momentos especiales de la celebración lo protagonizaron Cecilia García y su hijo, Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, quienes compartieron la interpretación de una canción, en una emotiva expresión de complicidad artística entre madre e hijo.

Repertorio y baile

La celebración continuó con el maestro Dioni Fernández y su orquesta, que ofreció un concierto en el que reafirmó la calidad musical de su agrupación y las condiciones vocales de sus intérpretes.

Uno de los momentos más divertidos de la fiesta quedó registrado en un video compartido por Fernández en su cuenta de Instagram, en el que Cecilia García subió a la tarima para bailar "Dame hombro", el popular éxito del exponente urbano dominicano Bulin 47 y Kevin Wai, pero esta vez a ritmo de merengue.

La canción, que surgió de una improvisación en España, se ha convertido en un fenómeno viral que ha trascendido generaciones y fronteras.

"Aquí todos dimos 'hombro' en el cumpleaños de mi querida Cecilia García. Qué bien la pasamos", escribió el maestro al compartir el audiovisual.

Más allá de la incursión en del tema urbano , la celebración fue una noche de merengue de los años 80 , con la sonoridad que distinguió a Dioni Fernández y El Equipo durante una de las etapas más fecundas del género dominicano.

, la celebración fue una noche de de los , con la sonoridad que distinguió a y El Equipo durante una de las etapas más fecundas del género dominicano. Cecilia García disfrutó así de una velada en la que la música, el baile, la familia y la amistad fueron protagonistas.