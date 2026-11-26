Black Code, uno de los veteranos del freestyle, compite en Red Bull Batalla final Sudamérica. ( FACEBOOK BLACK CODE )

El freestyle venezolano ha encontrado en Black Code una de sus figuras más representativas.

Con una trayectoria construida en escenarios internacionales y lejos de su país de origen, el competidor considera que todavía tiene una asignatura pendiente: regresar a Venezuela, conquistar una competición nacional y demostrar que el movimiento de su tierra está preparado para competir al más alto nivel.

En conversación con Diario Libre, durante la cobertura de la Final Sudamericana de Red Bull Batalla, que tendrá lugar este viernes 27 de noviembre en Bogotá, el venezolano reflexionó sobre los cambios que ha experimentado el freestyle, las diferencias entre las generaciones de competidores y las dificultades que enfrenta la cultura urbana en Venezuela.

También habló de la importancia de saber leer las batallas, de cómo ha cambiado la valoración del espectáculo frente al contenido y de lo que representa compartir escenarios con exponentes de distintas culturas latinoamericanas.

Trayectoria y retos

¿Qué te falta por hacer en el freestyle, más allá de venir a República Dominicana a competir y romper?

Evolución del freestyle

Siento que a las personas como yo quizás nos falta un poquito de tiempo y dedicación. Capaz irme a Venezuela un rato, competir y campeonar allá, porque prácticamente todo lo he hecho fuera de mi país. Tendría que volver y hacerlo también en Venezuela. Sería una buena manera de demostrarles a las personas que están allí que ya estamos preparados para competir en torneos internacionales de gran nivel.

Desafíos en Venezuela

¿Cómo comparas el freestyle de antes con el de ahora, especialmente en cuanto al contenido y la información que se utiliza en las batallas?

Ha cambiado mucho. Siento que se ha perdido un poquito aquella esencia de lo espontáneo y lo momentáneo. Ahora se han incorporado elementos muy importantes; no digo que esté mal ni que esté bien, simplemente ha cambiado.

Se ha integrado mucho la contraargumentación, el ingenio y la información. Siento que antes había más magia y ahora hay más disciplina. Esa es una de las grandes diferencias entre una época y otra.

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¿Qué necesita Venezuela para que su escena de freestyle pueda desarrollarse y alcanzar mayor proyección internacional?

Para nadie es una sorpresa: siento que necesitamos un cambio radical. Un impacto que vaya más allá de la libertad individual de poder hacer lo que quieras, porque allá realmente no puedes hacer lo que quieras. Todo el mundo conoce las situaciones que vivimos en Venezuela.

Creo que, cuando comiencen a integrarse esos valores y existan mejores condiciones, marcas como Red Bull u otras empresas podrán invertir en el país, establecer sus propias sedes y crear eventos.

Por ahora, me hace sentir bien saber que tantos venezolanos que estamos fuera de nuestro país hemos encontrado nuestro mejor momento en el freestyle. Por ejemplo, yo en Perú, Chang en Colombia, Ken Singel también en Colombia y Lancer Lirical en México. Hemos sido muchos los que hemos tenido que salir y hemos conseguido coronarnos, por así decirlo.

En una batalla, ¿cómo se enfrenta un competidor con trayectoria y reconocimiento al ímpetu de un freestyler nuevo que llega con hambre de ganar?

Siento que la manera en la que lees una batalla es súper importante. Siempre va a existir ese efecto de David contra Goliat. Aunque seas el más fuerte o el más débil, cualquiera puede ganar.

Ni siquiera el competidor más fuerte tiene la seguridad de que va a salir victorioso. Por eso considero que saber leer las batallas es fundamental. Las personas que tienen esa capacidad son las que terminan llegando más lejos.

¿Consideras que actualmente se valora más el espectáculo, el impacto de una rima en el público o el contenido y la coherencia del competidor?

Sí, siento que ahora se aprecia un poquito más el morbo y el impacto social que puede tener una rima en determinado momento, por encima del contenido o la coherencia. Como que se está evaluando de otra manera.

Después de tantos años en el freestyle, ¿qué es lo que más te emociona de esta cultura, más allá de competir?

Me emociona compartir con personas de otros países. Por ejemplo, yo convivo con gente de Perú y todos son peruanos, excepto yo. Se siente esa pequeña barrera cultural que nos hace entender que venimos de lugares diferentes.

Aquí todos llegamos con algo distinto que aportar. Es una experiencia intercultural en la que cada uno comparte lo que aprendió en su país. Eso me parece muy bonito.

¿Hay algún freestyler que te haya impresionado especialmente o que te preocupe enfrentar en esta competición?

Siento que no importa el contrincante, sea en primera ronda o en la final. Si esa persona está ahí es porque tienes que ganarle en cualquier situación.

Si vas a campeonar, tienes que estar preparado para ganarle al mejor en primera ronda y al más novato en la final. Si ganas, tienes muchas posibilidades de seguir avanzando. No puedes escoger a quién enfrentar.

Si consigues conquistar esta competición, ¿a quién le dedicarías ese triunfo?

Más allá de mi familia y mi pareja, que han sido fundamentales en el equilibrio mental que tengo ahora, porque desde que la conocí encontré un orden en mi vida, siento que también sería un regalo para ellos.

Ahora me siento muy bien, con mucha tranquilidad. Tú sabes que las mujeres ordenan esas cosas que uno a veces ni siquiera ve.

También se lo dedicaría a las personas que aspiran a estar donde uno está, porque eso se llama ambición y competitividad. Y también a quienes no quieren que lo consigas porque sienten que les puedes quitar el trabajo, porque te ven como una competencia. Me gustaría dedicárselo también a esas personas.

Para cerrar, ¿qué mensaje tienes para el público dominicano que sigue el freestyle y que estará pendiente de esta competición?

Un saludo a toda la gente de la República Dominicana. Sigan su freestyle, apoyen a sus artistas, apoyen la cultura y muchas bendiciones para ustedes.

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