Steffany Constanza y El Jeffrey unieron sus voces en el merengue "Que no pare la música". ( CEDIDA POR LUIS MEDRANO )

Steffany Constanza y El Jeffrey unieron sus voces en "Que no pare la música", un merengue con el que apuestan a conquistar al público durante las festividades navideñas.

La colaboración reúne a dos generaciones del merengue dominicano: una joven intérprete que busca consolidar su carrera y un artista con una trayectoria de varias décadas en el género.

La canción, que ya circula en las estaciones de radio nacionales, cuenta con letra y música de Luis Medrano, mientras que José Antonio Hernández y Moisés Sánchez trabajaron en los arreglos musicales.

En la grabación participaron músicos dominicanos de reconocida trayectoria.

Con "Que no pare la música", Steffany Constanza y El Jeffrey presentan una propuesta bailable que invita a compartir en familia y celebrar durante las festividades de diciembre.

Colaboración musical

El lanzamiento se suma a las propuestas musicales con las que los exponentes del merengue buscan conquistar al público en una de las temporadas de mayor actividad artística en la República Dominicana.