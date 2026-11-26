El merengue celebra su día con grandes exponentes
Más de 20 artistas actuarán en un concierto gratuito y Cultura ofrecerá una gala en el Teatro Nacional
Con un concierto que reunirá a más de 20 exponentes de distintas generaciones en el Faro a Colón, Santo Domingo Este, se celebrará hoy el Día Nacional del Merengue.
Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Omega, Kinito Méndez y Ala Jazá encabezan la cartelera de "Merengueros, el Festival", cuya producción está a cargo de Alberto Cruz Management.
También actuarán El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Dioni Fernández, Checho Rosario, Zulinka y Miguel, El Jeffrey, Aníbal Bravo, Rafely Rosario, Ebenezer Guerra, Rusbelt, Tito Swing, Didí Hernández, El Cata y Raquel Arias.
El espectáculo comenzará a las 5:00 de la tarde y será de acceso gratuito.
Actividades en el Teatro Nacional
El Ministerio de Cultura, con la participación de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, ha organizado una jornada conmemorativa que culminará con una gala artística en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche.
Bajo el lema "El merengue nos une", la velada contará con las actuaciones de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y la agrupación Las Chicas.
Encuentro académico
La Sociedad Dominicana de Estudios de la Música también se sumará a la conmemoración con actividades académicas y culturales.
La Sociedad Dominicana de Estudios de la Música (Sodem) celebrará el Día Nacional del Merengue con una jornada de actividades académicas y culturales desde las 10:00 a. m., que culminará a las 9:00 p.m. con una fiesta en El Sartén, en la Ciudad Colonial.
- El Día Nacional del Merengue fue instituido mediante decreto presidencial en 2005. El 30 de noviembre de 2016, la Unesco declaró la música y el baile del merengue dominicano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.