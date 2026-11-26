Wilfrido Vargas, Didi Hernández y Fernando Villalona actuarán en el festival que conmemora el Día Nacional del Merengue. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Con un concierto que reunirá a más de 20 exponentes de distintas generaciones en el Faro a Colón, Santo Domingo Este, se celebrará hoy el Día Nacional del Merengue.

Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Omega, Kinito Méndez y Ala Jazá encabezan la cartelera de "Merengueros, el Festival", cuya producción está a cargo de Alberto Cruz Management.

También actuarán El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Dioni Fernández, Checho Rosario, Zulinka y Miguel, El Jeffrey, Aníbal Bravo, Rafely Rosario, Ebenezer Guerra, Rusbelt, Tito Swing, Didí Hernández, El Cata y Raquel Arias.

El espectáculo comenzará a las 5:00 de la tarde y será de acceso gratuito.

Actividades en el Teatro Nacional

El Ministerio de Cultura, con la participación de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, ha organizado una jornada conmemorativa que culminará con una gala artística en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche.

Bajo el lema "El merengue nos une", la velada contará con las actuaciones de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y la agrupación Las Chicas.

Encuentro académico

La Sociedad Dominicana de Estudios de la Música también se sumará a la conmemoración con actividades académicas y culturales.

La Sociedad Dominicana de Estudios de la Música (Sodem) celebrará el Día Nacional del Merengue con una jornada de actividades académicas y culturales desde las 10:00 a. m., que culminará a las 9:00 p.m. con una fiesta en El Sartén, en la Ciudad Colonial.

El Día Nacional del Merengue fue instituido mediante decreto presidencial en 2005. El 30 de noviembre de 2016, la Unesco declaró la música y el baile del merengue dominicano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.