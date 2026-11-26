Fernando Villalona, una de las figuras emblemáticas del merengue dominicano. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

La empresa Alberto Cruz Management anunció la posposición de Merengueros El Festival, tras la disposición del presidente Luis Abinader de declarar tres días de duelo nacional por el fallecimiento del héroe nacional Delio Gómez Ochoa.

El concierto, que reuniría a más de 20 exponentes de distintas generaciones del ritmo dominicano, estaba pautado para este jueves 26 de noviembre en el Faro a Colón, en Santo Domingo Este, como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional del Merengue.

Artistas participantes

Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Omega, Kinito Méndez y Ala Jazá encabezaban la cartelera artística.

También estaban previstas las actuaciones de El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Dioni Fernández, Checho Rosario, Zulinka y Miguel, El Jeffrey, Aníbal Bravo, Rafely Rosario, Ebenezer Guerra, Rusbelt, Tito Swing, Didí Hernández, El Cata y Raquel Arias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/didi-hernandez-lanza-esa-diva-en-homenaje-a-todas-las-mujeres-5f452c78.jpg Didí Hernández, una de las artistas confirmadas para el concierto. (CEDIDA POR LA ARTISTA)

Motivos y reacciones

Mediante un comunicado, la producción informó que la decisión responde al respeto por el momento de recogimiento nacional y al homenaje póstumo a Gómez Ochoa, cuya trayectoria forma parte de la historia dominicana.

La empresa señaló que, ante una circunstancia de esta naturaleza, corresponde actuar con sensibilidad, responsabilidad y respeto a las instituciones del país y a la memoria de quienes han contribuido a la historia de la República Dominicana.

La producción agradeció la comprensión del público, los artistas participantes y los medios de comunicación que han respaldado la iniciativa, concebida para celebrar la trayectoria y los aportes de los exponentes del merengue dominicano.

La nueva fecha del espectáculo, cuya entrada sería gratuita, será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales de la producción.

del espectáculo, cuya sería gratuita, será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales de la producción. Alberto Cruz Management expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Gómez Ochoa y se sumó al duelo nacional.