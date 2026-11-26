Concierto Merengueros El Festival se aplaza por la muerte de Delio Gómez Ochoa
El concierto estaba previsto para este jueves 26 de noviembre en el Faro a Colón, con motivo del Día Nacional del Merengue
La empresa Alberto Cruz Management anunció la posposición de Merengueros El Festival, tras la disposición del presidente Luis Abinader de declarar tres días de duelo nacional por el fallecimiento del héroe nacional Delio Gómez Ochoa.
El concierto, que reuniría a más de 20 exponentes de distintas generaciones del ritmo dominicano, estaba pautado para este jueves 26 de noviembre en el Faro a Colón, en Santo Domingo Este, como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional del Merengue.
Artistas participantes
Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Omega, Kinito Méndez y Ala Jazá encabezaban la cartelera artística.
También estaban previstas las actuaciones de El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Dioni Fernández, Checho Rosario, Zulinka y Miguel, El Jeffrey, Aníbal Bravo, Rafely Rosario, Ebenezer Guerra, Rusbelt, Tito Swing, Didí Hernández, El Cata y Raquel Arias.
Motivos y reacciones
Mediante un comunicado, la producción informó que la decisión responde al respeto por el momento de recogimiento nacional y al homenaje póstumo a Gómez Ochoa, cuya trayectoria forma parte de la historia dominicana.
La empresa señaló que, ante una circunstancia de esta naturaleza, corresponde actuar con sensibilidad, responsabilidad y respeto a las instituciones del país y a la memoria de quienes han contribuido a la historia de la República Dominicana.
La producción agradeció la comprensión del público, los artistas participantes y los medios de comunicación que han respaldado la iniciativa, concebida para celebrar la trayectoria y los aportes de los exponentes del merengue dominicano.
- La nueva fecha del espectáculo, cuya entrada sería gratuita, será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales de la producción.
- Alberto Cruz Management expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Gómez Ochoa y se sumó al duelo nacional.