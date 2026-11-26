Los freestylers de Centroamérica y Sudamérica buscan pases para la Final Internacional de la Red Bull Batalla a celebrarse en Perú en el 2027. ( CEDIDA POR RED BULL BATALLA )

La capital colombiana se prepara para convertirse en el centro de atención del freestyle latinoamericano con la celebración de las finales de Red Bull Batalla Sudamérica y Centroamérica 2026/27, dos jornadas que reunirán a 32 de los principales exponentes de la improvisación en español.

El encuentro, a realizarse este viernes y sábado, congregará a 16 competidores por cada región, quienes buscarán conquistar el campeonato regional y asegurar uno de los cupos para la Final Internacional de Red Bull Batalla, prevista para celebrarse en Perú en 2027.

La doble cita representa uno de los momentos más importantes de la temporada para la escena del freestyle hispanohablante, una disciplina que combina agilidad mental, creatividad, dominio del lenguaje y capacidad de respuesta sobre el escenario.

Representación dominicana

La representación dominicana tendrá un protagonismo especial en la jornada correspondiente a Centroamérica, con la participación de Numenosis, quien regresa a la competición después de haber conquistado el tercer lugar en la edición 2025/26.

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Junto a él estarán KDT y Reimy, también representantes de República Dominicana, quienes buscarán abrirse camino entre los 16 participantes que disputarán el título regional.

La delegación dominicana se enfrentará a competidores de Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador y Honduras, en una final que promete reunir distintos estilos, escuelas de improvisación y formas de entender la cultura del rap.

Entre los nombres destacados figura Androide, de Honduras, vigente campeón centroamericano; Eros EQ, de Costa Rica, subcampeón de la pasada edición, y el propio Numenosis, tercero en el podio de 2025/26.

Final sudamericana

La nómina se completa con Aldahir, Gabriel, UFO y Zandert, de Panamá; Blackhawk, Kenyari y SNK, de Costa Rica; Juana y Ritmodelia, de Guatemala; Pain KG, de Honduras, y Zaki, de El Salvador.

La final sudamericana reunirá a otros 16 MCs procedentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en una competencia que contará con figuras de trayectoria reciente dentro del circuito regional.

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Entre los principales aspirantes sobresalen Chang, de Venezuela, subcampeón de la Final Sudamérica 2025/26; Cristonita, también venezolano y semifinalista de aquella edición, e Imigrante, quien alcanzó las semifinales de la pasada Final Centroamérica.

A ellos se suman los clasificados mediante la fase de aplicación: Abel, MCIX y Punch, de Ecuador; Black Code, DAFP, Emblema, Lout, Melo y Reilly, de Venezuela; Crispa, de Bolivia; Drazer, de Paraguay, y Eden y Naicen, de Uruguay.

Bogotá, escenario de una cita internacional

Con ambas finales concentradas en un mismo escenario, Bogotá se posiciona como punto de encuentro de una comunidad que ha convertido el freestyle en una de las expresiones urbanas de mayor alcance entre las nuevas generaciones de América Latina.

La competición representa una oportunidad para que los participantes consoliden sus carreras, defiendan el prestigio de sus países y alcancen la máxima vitrina internacional de Red Bull Batalla.

Para República Dominicana, la presencia de Numenosis, KDT y Reimy añade un componente de especial interés a la jornada centroamericana, en la que el país buscará mantener su protagonismo dentro de una disciplina que encuentra en el talento dominicano una de sus expresiones más reconocibles.

El desenlace de estas dos jornadas determinará quiénes llevarán las banderas de Sudamérica y Centroamérica a Perú 2027, en una temporada que vuelve a poner de manifiesto la fuerza del freestyle como fenómeno cultural y competitivo en el mundo hispanohablante.