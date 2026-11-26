Abel en una de las competencias de Red Bull Batallas. ( RED BULL )

La confianza, la experiencia y el orgullo de representar a Ecuador acompañan a Abel en su regreso a Red Bull Batalla. El freestyler ecuatoriano llega a la Final Sudamericana con la ilusión de firmar una actuación histórica para su país y demostrar que Ecuador tiene talento para competir al más alto nivel.

Durante el Media Day de la competición, Diario Libre conversó con el MC sobre su trayectoria, los aprendizajes que le han dejado sus participaciones anteriores, el crecimiento del freestyle ecuatoriano y sus aspiraciones de cara a esta importante cita.

Abel reconoce que los nervios siguen presentes, pero asegura que, después de tantos años de experiencia, ha perdido el miedo a subir al escenario.

Freestyle en Ecuador

"El miedo se pierde totalmente. Lo que no se pierden son los nervios, pero son otra cosa. Esa adrenalina la uso como impulso y creo que estos años de experiencia se reflejan en una confianza absoluta en la tarima", explicó.

El ecuatoriano también aclaró que esta será su quinta participación en Red Bull Batalla, una trayectoria que le ha permitido ganar madurez y seguridad sobre los escenarios.

Un descanso para regresar más fuerte

Expectativas en Bogotá

Tras un año alejado de Red Bull Batalla, Abel considera que la pausa fue necesaria para recuperar la motivación y seguir creciendo como competidor.

"Necesitaba ese descanso y no lo sabía. Me sirvió para ganar otras competencias en Ecuador", comentó.

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Durante ese período también destacó su participación en Supremacía MC, donde llegó a ubicarse entre los cuatro mejores del mundo, resultado que considera importante para afrontar este nuevo desafío.

Ecuador, una escena con potencial

Sobre el presente del freestyle ecuatoriano, Abel considera que existe mucho talento, aunque todavía hace falta mayor apoyo y reconocimiento para los exponentes locales.

"El freestyle está como ese plato que tú lo pruebas y dices: lo dejo cinco minutos más y está", expresó al describir el momento que atraviesa la escena de su país.

A su juicio, el público ecuatoriano todavía necesita conectar más con sus propios competidores, pese al interés que existe por el freestyle internacional. Por eso, considera que su participación en Bogotá también es una oportunidad para demostrar el potencial de Ecuador.

Su admiración por República Dominicana

Abel también recordó su visita a República Dominicana hace dos años y destacó su admiración por el freestyle dominicano, especialmente por el estilo humorístico de sus competidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/img-20261126-wa0074-cb69883a.jpg Abel y Black Code podrían enfrentarse en la Red Bull Batalla final Sudamérica. ()

"Me encanta República Dominicana, pero te digo que me encanta de corazón. Soy muy fan del chiste. Aunque tienen otros estilos muy buenos, tienen de todo, pero ese es como el insignia", manifestó.

Además, mencionó a Combate Mortal Freestyle como una de las referencias que despertaron sus deseos de regresar al país caribeño.

"Los muchachos, de verdad, me encantaría ir a República Dominicana otra vez", añadió.

Una misión: hacer historia para Ecuador

Más allá de la experiencia acumulada, Abel tiene claro que la Final Sudamericana representa una oportunidad para dejar huella en el freestyle de su país.

Antes de despedirse, envió un mensaje a los ecuatorianos que seguirán la competición:

"Vamos a hacer, yo creo, lo mejor que ha hecho un ecuatoriano en una tarima internacional", afirmó.

Al preguntarle si estaba preparado para ganar, respondió sin titubeos: "Claro que sí, eso no hay duda:.

Desde Bogotá, Abel buscará convertir su experiencia, confianza y orgullo nacional en una actuación memorable. Su objetivo no es solo competir, sino demostrar que Ecuador está preparado para ocupar un lugar protagonista en el freestyle sudamericano.