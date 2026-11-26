De izquierda a derecha, Frantoni Santana, Valerio de León, José Delio Ares Guzmán, Héctor José Torres, Cinthia Montero, Mariano Lantigua y Alejandro Montero. Ares Guzmán y Torres (al centro), en representación de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), recibieron el reconocimiento de Sgacedom por el apoyo de la institución a la difusión de la música. ( CEDIDA POS SGACEDOM )

La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) presentó el álbum "De mi puño y letra – Bachata", una producción fonográfica y audiovisual que reúne 15 canciones que han sido grandes éxitos de la música popular, interpretadas esta vez por sus propios creadores a ritmo de bachata.

La actividad, celebrada este miércoles en el salón Bruselas del hotel Catalonia Santo Domingo, contó con las palabras centrales del artista y compositor Pochy Familia, propulsor de esta iniciativa, quien resaltó la importancia de reconocer y dar visibilidad a los creadores de las obras que han marcado la historia de la música dominicana.

"Detrás de cada gran éxito hay un autor, una historia y un proceso creativo que merece ser reconocido. Con esta producción queremos devolverles el protagonismo a los compositores y ofrecer al público la oportunidad de escuchar estas grandes canciones en las voces de quienes les dieron vida", expresó Pochy Familia.

"De mi puño y letra" propone al público redescubrir canciones populares desde la interpretación de quienes las concibieron, otorgando protagonismo a los compositores que muchas veces permanecen detrás de las voces que popularizan sus obras.

El repertorio

El repertorio está integrado por "Derroche", de Manuel Jiménez; "Dos locos", de Alejandro Martínez; "Gota de pena", de Frantoni Santana; "La pared", de Enríquez Feliz; "Llora alma mía", de Héctor Peña; "Mal educado", de Daivi Sime; "Se acabó lo bonito", de El Pastor Micky, y "Tres veces", de Miguel Rey. También forman parte de esta producción "Tu traición", de José Peguero; "Uno se cura", de Alicia Baroni; "Esta noche", de Argely Rivas; "Láudano", de Miguel Braho; "Y cómo serás tú", de Fray Luis Martínez; "Pasacantando", de Charly Mosquea, y "Mujer bonita", de Cinthia Montero. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Sgacedom, mientras que la idea y la producción general corresponden a Pochy Familia y Valerio de León. La producción musical estuvo bajo la responsabilidad de José Antonio Hernández, Henry García y Mariano Lantigua, con arreglos musicales de Hernández y dirección y coros de García y Lantigua.

El proyecto contó, además, con la participación de los músicos Carlos Manuel Rodríguez , Isaías Leclerc , Franyol Nicolás y Juan Francisco Ordóñez .

, , y . La grabación y la mezcla estuvieron a cargo de José Antonio Hernández , en JH Global Music Studio , y la masterización fue realizada por Raúl Canela .

, en , y la masterización fue realizada por . "De mi puño y letra – Bachata" constituye un homenaje a los hombres y mujeres que, a través de sus composiciones, han contribuido al enriquecimiento del repertorio de la bachata, género que forma parte de la identidad cultural de la República Dominicana y que ha trascendido las fronteras nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/jose-peguero-alicia-baroni-y-manuel-jimenez-a7133239.jpg José Peguero, Alicia Baroni y Manuel Jiménez reciben un reconocimiento de Sgacedom durante la presentación del álbum "De mi puño y letra – Bachata". (CEDIDA POR SGACEDOM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/ruben-gonell-y-wanda-708ee7b9.jpg José Rubén Gonell Cosme, director general de la Onda, recibe un reconocimiento de manos de Wanda Sánchez, encargada de Comunicaciones de Sgacedom. (CEDIDA POR SGACEDOM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/mariano-lantigua-enrique-feliz-y-cinthia-montero-3bcfa853.jpg Mariano Lantigua y Cinthia Montero acompañan a Enríquez Feliz durante la entrega de un reconocimiento de Sgacedom. (CEDIDA POR SGACEDOM) ‹ ›

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Reconocimientos al derecho de autor

En el marco de la presentación, Sgacedom también entregó reconocimientos a personalidades y usuarios de la música por sus contribuciones al fortalecimiento de la industria creativa y del derecho de autor en la República Dominicana.

Por su respeto a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor y su compromiso con el fortalecimiento del arte y la cultura nacional, fueron reconocidos Héctor José Torres y José Delio Ares Guzmán, en representación de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora); Tammy Vásquez, de Claro Dominicana; Sandra Piña, de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores); Lissette Olivares, de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), y Eddy Reyes, de la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor).

Asimismo, fueron distinguidos el empresario y productor artístico Ramón Lluberes y el director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), José Rubén Gonell Cosme, por sus aportes al fortalecimiento del arte y del sector creativo de la República Dominicana.

Con esta iniciativa, Sgacedom reafirma su compromiso con la defensa y protección de los derechos de sus asociados, la promoción de sus obras, la preservación de la memoria musical dominicana y el reconocimiento del autor como figura fundamental de la industria de la música.