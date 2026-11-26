Pie de foto Tidal comenzará a retirar de su catálogo las canciones generadas íntegramente con inteligencia artificial el próximo 9 de diciembre ( IMAGEN GENERADA CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. )

La plataforma de música en streaming Tidal anunció que, a partir del 9 de diciembre, rechazará la distribución de canciones generadas íntegramente con inteligencia artificial (IA) y comenzará a retirar de su catálogo las que ya están disponibles, con el objetivo de "proteger los intereses y la autenticidad de los artistas".

La compañía ha identificado alrededor de 27 millones de grabaciones generadas completamente mediante esta tecnología y estima que la cifra podría alcanzar los 29 millones al cierre de 2026.

Según la empresa, el 43 % de las canciones distribuidas en su plataforma durante los últimos 90 días fueron identificadas como creaciones generadas íntegramente con inteligencia artificial.

La restricción no afectará a las canciones en las que los artistas hayan utilizado estas tecnologías como herramientas de apoyo durante el proceso creativo.

El origen de Tidal

Tidal nació en octubre de 2014 por iniciativa de la empresa tecnológica noruega Aspiro. En 2015 fue adquirida por el rapero y empresario estadounidense Jay-Z, quien relanzó el servicio con el respaldo de figuras como Beyoncé, Madonna, Rihanna y Alicia Keys.

La plataforma surgió como una alternativa a los grandes servicios de distribución digital de música, con una propuesta fundamentada en la calidad del sonido y la búsqueda de mejores condiciones económicas para los artistas.

En 2021, Square, actualmente denominada Block, compañía tecnológica vinculada al empresario Jack Dorsey, adquirió una participación mayoritaria en Tidal.

Desde entonces, el servicio ha mantenido su competencia con Spotify, Apple Music y Amazon Music.

La batalla por los derechos de autor

En junio de 2024, Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Records presentaron demandas contra Suno y Udio, dos empresas especializadas en la generación de música mediante inteligencia artificial. Las discográficas acusaron a ambas compañías de utilizar grabaciones protegidas por derechos de autor para entrenar sus sistemas sin contar con la autorización de sus titulares. Las acciones judiciales fueron coordinadas por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). Uno de los argumentos de las empresas tecnológicas ha sido que el entrenamiento de sus sistemas puede estar amparado por la doctrina del uso legítimo, conocida en Estados Unidos como "fair use". La controversia también abarca la capacidad de estas herramientas para generar canciones que presentan similitudes con grabaciones existentes y reproducir características vocales de artistas reconocidos.

De los tribunales a las negociaciones

La confrontación judicial ha dado paso a acuerdos comerciales entre algunas compañías discográficas y los desarrolladores de inteligencia artificial.

El 29 de octubre de 2025, Universal Music Group anunció un acuerdo con Udio que puso fin al litigio entre ambas empresas y contempló el desarrollo de servicios de creación musical sustentados en licencias.

En noviembre de ese mismo año, Warner alcanzó acuerdos con Udio y Suno, con el propósito de establecer modelos de negocio que contemplen la remuneración de los titulares de derechos.

Sin embargo, las negociaciones han abierto otro frente de conflicto dentro de la propia industria discográfica.

En junio de 2026, la Federación Estadounidense de Músicos presentó una demanda contra varias discográficas, entre ellas Universal, Atlantic y Warner Records, por presuntamente incumplir obligaciones contractuales relacionadas con la compensación de los músicos cuyas grabaciones fueron licenciadas a empresas de inteligencia artificial.

Las discográficas han cuestionado la interpretación contractual planteada por el sindicato.

La autoría humana

Otro aspecto del debate es la protección jurídica de las canciones generadas mediante inteligencia artificial.

En enero de 2025, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos publicó un informe en el que estableció que las obras realizadas con asistencia de inteligencia artificial pueden recibir protección cuando existe una contribución creativa humana suficiente.

Bajo ese criterio, las producciones generadas de manera autónoma por sistemas informáticos no pueden recibir por sí solas protección mediante derechos de autor en Estados Unidos.

La discusión también involucra los derechos conexos de los artistas intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos, así como la utilización de voces sin consentimiento.

La decisión de Tidal introduce un nuevo elemento en esta controversia, al establecer una diferencia entre la utilización de la inteligencia artificial como instrumento de creación artística y la generación automatizada de canciones sin una intervención creativa humana.

El desafío para la industria musical consiste en determinar cómo incorporar estas tecnologías sin menoscabar los derechos ni las fuentes de ingresos de quienes participan en la creación y producción de música.