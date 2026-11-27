Génesis Colón, cantante y compositora dominicana, promueve la música de adoración con su producción "Entre mis notas". ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

La cantante y compositora dominicana Génesis Colón presentó "El sonido de las piedras", una canción de adoración cristiana (worship) que invita a reflexionar sobre el amor, la misericordia y la importancia de no juzgar a las personas por los errores que hayan cometido.

La composición plantea la necesidad de acoger con comprensión a quienes han fallado, sin desconocer sus errores, desde una perspectiva sustentada en la fe cristiana.

"Su mensaje no plantea justificar el pecado, sino amar al prójimo con la misma misericordia con la que Dios ama a sus hijos", explicó Colón.

La intérprete reveló que escribió la canción hace aproximadamente dos años, antes de tomar la decisión de compartirla con el público.

"Este tiempo de espera convierte este lanzamiento en un acontecimiento significativo dentro de mi trayectoria y crecimiento musical y espiritual", confesó.

Una propuesta dirigida a los jóvenes

Oriunda de Los Alcarrizos, Génesis Colón desarrolla una propuesta artística sustentada en composiciones que buscan conectar con las inquietudes de las nuevas generaciones, especialmente de los jóvenes.

A través de su música procura transmitir mensajes de esperanza, motivar a vivir en integridad y fortalecer la fe ante las dificultades que enfrentan las personas.

"El sonido de las piedras" forma parte de "Entre mis notas", un EP que representa una etapa en la consolidación de su identidad musical, en el que la adoración y los mensajes de fe constituyen el eje central de su repertorio.

Entre sus planes inmediatos figura completar esta producción, que actualmente cuenta con tres canciones, y continuar trabajando en composiciones que contribuyan a fortalecer la fe y transmitir esperanza.

Con su nuevo sencillo, la artista apuesta por una propuesta musical que invita a practicar el amor, la empatía y la misericordia, al recordar que "nadie debería ser definido únicamente por sus errores y que siempre es posible encontrar una oportunidad para comenzar de nuevo".

La cantante comparte información sobre su trayectoria, lanzamientos y próximos proyectos a través de su cuenta de Instagram, @genesiscolonoficial.