Natalia Jiménez: La cantante española presentará su espectáculo "La Jiménez Parte 2" este domingo en el Teatro Nacional Eduardo Brito. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Del merengue al rock, pasando por el pop en español, los sonidos alternativos y las grandes bandas sonoras del cine, este fin de semana llega cargado de música en vivo.

Entre el viernes y el domingo, distintos escenarios de Santo Domingo y Santiago recibirán a artistas nacionales e internacionales con propuestas para disfrutar, cantar y bailar.

Natalia Jiménez regresa

La cantante española regresa al país con "La Jiménez Parte 2", un espectáculo que combina éxitos de su trayectoria con homenajes a grandes voces de la música hispanoamericana. Su relación con la música mexicana, fortalecida por su encuentro artístico con Juan Gabriel, ocupa un lugar especial en esta propuesta.

El repertorio también rinde tributo a Rocío Dúrcal, José José, Camilo Sesto y Marco Antonio Solís, entre otros referentes. Una noche para reencontrarse con canciones conocidas y disfrutar de la interpretación de una artista que ha construido una sólida carrera entre el pop y la música regional mexicana.

Domingo 29 de noviembre, 8:00 pm, Teatro Nacional. Uepa Tickets.

Manny Cruz celebra el Día del Merengue

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/imagen-manny-cruz-21558a05.jpg El merenguero Manny Cruz celebrará el Día Nacional del Merengue con un concierto gratuito este viernes en Santiago. (CEDIDA POR LA OFICINA DEL ARTISTA)

El ritmo dominicano también tendrá su espacio con Manny Cruz, quien celebrará por cuarto año consecutivo el Día del Merengue con un concierto gratuito. Esta vez, la fiesta sale de Santo Domingo y llega por primera vez a Santiago.

El cantante estará acompañado de su orquesta, bailarinas e invitados especiales. Además de celebrar sus diez años como solista y 19 de trayectoria artística, aprovechará el encuentro para compartir canciones de su repertorio, entre ellas "Sabes enamorarme", "Bailando contigo" y "El Motor", sin olvidar "Nieve en verano", su colaboración con Juan Luis Guerra.

Viernes 27 de noviembre, 7:00 pm, Anfiteatro de la PUCMM, Santiago. Entrada gratuita.

Todo Hollywood Vol. 2

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/imagen-todo-hollywood-608da5a2.jpg Todo Hollywood Vol. 2: El maestro Amaury Sánchez dirigirá a la Filarmónica de Santo Domingo en un espectáculo dedicado a las bandas sonoras del cine. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

La música de la pantalla grande será protagonista de "Todo Hollywood Vol. 2", un espectáculo sinfónico que recorrerá algunas de las bandas sonoras más memorables del cine.

La Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección musical de Amaury Sánchez, compartirá escenario con Frank Ceara, Héctor Aníbal, Laura Rivera, Nairoby Duarte, Guille Martín, Valeria Dávila, Isa Meredith y Lemar. Una combinación de música orquestal y voces dominicanas para revivir esos temas que, en ocasiones, recordamos tanto como las propias películas.

Sábado 28 de noviembre, 8:30 pm, Teatro Nacional. Uepa Tickets.

Isle Of Light Kickoff Party

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/imagen-plantaindustrial-isle-of-light-c21d0d75.jpg El dúo dominicano protagonizará la fiesta que marcará el inicio de las actividades de Isle of Light 2027. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

La ruta hacia Isle Of Light 2027 comenzará con esta fiesta dedicada a los sonidos alternativos. El Kickoff Party tendrá como protagonista a Planta Industrial, dúo dominicano cuya propuesta mezcla post-punk, dark wave, electrónica, pop y rap en spanglish. La programación también incluye a Yisoz, ganador de El Spotlight 2026, y DJ Sesso.

Sábado 28 de noviembre, desde las 8:00 pm, Los Reales Colonial. Boletas en Eventim.

Tony Almont en formato íntimo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/imagen-tony-almont-60ebcc57.jpg Tony Almont, vocalista de Toque Profundo presentará su propuesta acústica Solo este sábado en The Bulldog Pub. (CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DEL ARTISTA)

Los seguidores del rock dominicano tendrán una cita con Tony Almont y su propuesta Solo, un formato íntimo que permite descubrir otra faceta del vocalista de Toque Profundo.

Lejos de la puesta en escena habitual de la agrupación, el cantante y compositor compartirá canciones de su repertorio y composiciones como solista, acompañado de su guitarra. Una oportunidad para acercarse a su música desde una interpretación más personal y disfrutar de una trayectoria que supera las tres décadas.

Sábado 28 de noviembre, 9:30 pm, The Bulldog Pub. Tix.do.

Candestino: conciertos para perros

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/imagen-candestino-49b604e8.jpg El cantautor español Román Mosteiro regresa al país con Candestino, una iniciativa musical solidaria dirigida a los amantes de los perros. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

La música también puede convertirse en una experiencia para compartir con los integrantes de cuatro patas de la familia. Esa es la propuesta de Candestino, los conciertos solidarios creados por el cantautor español Román Mosteiro, que regresan al país por segunda ocasión.

El encuentro propone un formato acústico, con niveles de sonido controlados y supervisión de especialistas en conducta canina, para que tanto los perros como sus acompañantes disfruten de la música en directo. La recaudación se destinará a la Fundación La Merced.

Domingo 29 de noviembre, 5:00 pm, Parque Iberoamérica. Imprescindible llevar un perro. Taquilla solidaria.

Concierto solidario en Casa de Teatro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/imagen-diomary-la-mala-2343480b.jpg Artistas dominicanos se reunirán este domingo en Casa de Teatro para recaudar fondos destinados a la compra de medicamentos para niños cubanos con cáncer. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

La agenda tendrá un cierre solidario en Casa de Teatro, con una jornada artística que incluirá música, poesía y danza para recaudar fondos destinados a la compra de medicamentos para niños cubanos con cáncer.

Entre los participantes figuran Diomary La Mala, José Antonio Rodríguez, Celestino Esquerré, Lenny Abreu, Claudio Cohén o Manuel Jiménez, junto a otros artistas y poetas. La actividad coincidirá con el cumpleaños de Silvio Rodríguez, por lo que incluirá un homenaje al cantautor cubano a través de algunas de sus canciones.

Domingo 29 de noviembre, desde las 5:00 pm. Aporte de RD$1,000 o más, vía Cáritas Dominicana.