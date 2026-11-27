Los bachateros cerrarán su gira "Mejor tarde que nunca" con tres conciertos consecutivos en el Estadio Cibao. ( CEDIDA A DL )

Romeo Santos y Prince Royce anunciaron una tercera y última función de su espectáculo "Mejor tarde que nunca" en el Estadio Cibao, de Santiago, para el próximo 14 de febrero de 2027, luego de agotar en menos de 24 horas las entradas para sus presentaciones de los días 12 y 13 del mismo mes.

La nueva fecha coincidirá con la celebración del Día del Amor y la Amistad y marcará el cierre de la gira internacional que reúne a ambos intérpretes.

Según informaron los organizadores, las boletas para esta tercera presentación estarán disponibles a partir de este sábado 28 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, a través de la plataforma digital Uepa Tickets y en su oficina principal, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres, en Santo Domingo.

El anuncio se produce después de que los artistas agotaran las localidades de sus dos primeras funciones en Santiago, cuya venta comenzó este viernes.

La primera presentación, programada para el 12 de febrero, agotó sus entradas en aproximadamente dos horas, lo que motivó la apertura de una segunda fecha para el día 13.

Detalles de la gira

La producción, a cargo de Rimas Nation, ha recorrido escenarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. De acuerdo con los organizadores, la gira ha reunido a más de 1.5 millones de asistentes y ha registrado presentaciones con localidades agotadas.

Ambos artistas, de ascendencia dominicana, eligieron República Dominicana para concluir este proyecto musical conjunto, que reúne canciones de sus respectivas trayectorias y colaboraciones entre ambos intérpretes.