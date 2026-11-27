Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán una segunda función en el Estadio Cibao, en Santiago, tras agotar las boletas del primer concierto. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE LOS ARTISTAS )

Tras agotar todas las boletas para su presentación del 12 de febrero de 2027, Romeo Santos y Prince Royce anunciaron una segunda función de su gira mundial "Mejor tarde que nunca" en República Dominicana.

La nueva presentación tendrá lugar el sábado 13 de febrero en el Estadio Cibao, en Santiago, donde el Rey y el Príncipe de la bachata volverán a reunirse para celebrar junto al público dominicano el cierre de esta exitosa producción.

El "sold out" de la primera función confirma la gran expectativa que ha generado la llegada al país de dos de las figuras más importantes de la bachata y la música latina, quienes han recorrido Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con localidades agotadas y más de un millón y medio de asistentes.

Bajo la producción de Rimas Nation, "Mejor tarde que nunca" representa la unión de dos generaciones y dos destacadas trayectorias artísticas, enlazadas por sus raíces dominicanas y una pasión compartida por la bachata.

Detalles de venta

Temas en colaboración como "Dardo", "La Amaré" y "Ay! San Miguel", junto con los éxitos que han marcado las carreras de ambos intérpretes, formarán parte del amplio repertorio preparado para estas presentaciones.

Las boletas para la segunda función estarán disponibles desde hoy, viernes 27 de noviembre, a las 3:00 p. m., a través de la plataforma digital de Uepa Tickets y en su oficina principal de la avenida Núñez de Cáceres.