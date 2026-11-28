Androide es el actual ganador de la Red Bull Batalla Centroamérica. Él junto a NSK buscan ganar nuevamente la final. ( CEDIDA POR RED BULL BATALLA )

La final de Red Bull Batalla Centroamérica reúne en Bogotá a algunos de los principales exponentes del freestyle de la región, entre ellos dos competidores que han construido sus carreras a partir de la disciplina, la perseverancia y una profunda conexión con sus raíces: el hondureño Androide, actual campeón de la competencia, y el costarricense SNK.

En conversación con Diario Libre, ambos compartieron sus expectativas ante el desafío internacional, reflexionaron sobre la evolución de la escena en sus respectivos países y revelaron las motivaciones personales que los impulsan a continuar compitiendo.

Preparación de Androide

Androide: "He logrado aprender cómo manejar cualquier tipo de público"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/images-3-8c85d26d.jpeg Suministrada por Red Bull Batalla (ANDROIDE POSA PARA RED BULL BATALLA. EL ACTUAL CAMPEÓN DE CENTROAMÉRICA BUSCA REPETIR EL TRIUNFO.)

El hondureño Androide llega a Bogotá con la experiencia de quien ya conoce lo que significa conquistar Red Bull Batalla Centroamérica. Sin embargo, lejos de conformarse con su condición de campeón, asegura que ha aprovechado sus participaciones en escenarios internacionales para perfeccionar una propuesta artística capaz de conectar con públicos de diferentes culturas.

El competidor considera que su experiencia fuera de Honduras le ha permitido aprender a desenvolverse ante distintas audiencias y convertir esa capacidad de adaptación en una de sus principales fortalezas.

"Estoy totalmente fuera de mi país en eventos así, entonces he logrado aprender cómo manejar cualquier tipo de público, ser lo más universal posible", explicó.

Sobre el público colombiano, expresó su admiración por la cultura de freestyle que existe en el país y aseguró que espera ofrecer una presentación a la altura de sus expectativas.

"Colombia es una tierra de flow, de sazón, y eso es lo que más he perfeccionado en todos estos meses: el flow, la musicalidad y la puesta en escena. Van a tener un show bonito de mi parte", afirmó.

Más allá de su preparación individual, Androide también reflexionó sobre la situación del freestyle en Honduras. Considera que todavía existe una percepción de esta disciplina como un simple pasatiempo, aunque entiende que esa visión también responde a que algunos competidores no asumen su carrera con la suficiente profesionalidad.

"Los que lo estamos tomando de forma profesional somos pocos, por decirlo así, pero estamos levantando una escena que merece ser levantada", sostuvo.

En ese sentido, reconoció el trabajo de otros exponentes hondureños, como Berserker, Witty y Norris, quienes, a su juicio, han contribuido a proyectar el talento de su país en competencias internacionales.

"Todo el esfuerzo y el sudor que estamos dejando en estos días va a ser para que mañana tengamos algo bien constituido y un panorama bien bonito", agregó.

En el plano personal, el campeón hondureño habló de los sacrificios que implica sostener una carrera dentro del freestyle y de cómo ha tenido que equilibrar sus responsabilidades profesionales con su vida familiar. Entre esos cambios destacó su reciente experiencia como padre, una etapa que disfruta y que también ha transformado sus motivaciones.

Al referirse a los posibles enfrentamientos, confesó que prefiere medirse con rivales a quienes no conoce, porque entiende que eso obliga a concentrarse más en las habilidades y los argumentos que en los aspectos personales.

"Se vuelve mucho más deportiva la batalla. Nos vamos mucho a jugar con los conceptos, a la argumentación, a probar más habilidades que otra cosa. Eso es lo que a mí me apasiona mucho de una batalla: mostrar quién es más completo y quién tiene más versatilidad", explicó.

Si logra repetir la conquista, Androide dedicaría el triunfo a su hija, a Honduras y a las personas cercanas que han confiado en él durante su trayectoria.

Perspectiva de SNK

SNK: "Mi abuelo es todo para mí"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/tyhgzxa66vcvxpgl5v4zk6aeou-7633022c.jpeg Imagen de NSK posando tras ganar una de las finales de Red Bull Batalla Centroamérica. (FACILITADA POR LA RED BULL BATALLA)

Para el costarricense SNK, la participación en Red Bull Batalla Centroamérica representa otra oportunidad de defender el nombre de un país que ha sido parte fundamental de su desarrollo como competidor.

Con una trayectoria reconocida dentro de la escena, el freestyler llega dispuesto a enfrentarse a los mejores exponentes de la región y no esconde sus preferencias sobre los posibles cruces. Entre ellos, mencionó al propio Androide, a quien considera un rival atractivo para un enfrentamiento.

"Creo que con un Androide estaría bien. También con un Eros de mi país, con un Kenyari o un Black Hawk. Pero creo que la gente quiere ver un Androide-SNK", comentó.

SNK incluso manifestó su deseo de encontrarse con el hondureño en la final, aunque dejó claro que está dispuesto a enfrentarlo en cualquier instancia de la competencia.

A diferencia de Androide, el costarricense considera que competir contra alguien conocido puede representar una ventaja, porque permite identificar más fácilmente los aspectos personales y deportivos sobre los cuales construir los ataques.

"Con alguien conocido es más fácil, claro, hay más ángulos para atacarlo. Por ejemplo, si voy con Androide le puedo tirar que yo soy más veces campeón que él o que he llegado más lejos en la internacional", explicó, aclarando que se trata de ejemplos y que su estrategia no se limitaría a argumentos básicos.

Sin embargo, detrás de la seguridad que proyecta sobre el escenario existe una historia personal marcada por el agradecimiento y los valores familiares.

Al preguntarle a quién dedicaría una eventual victoria, SNK no dudó en mencionar a sus abuelos, a quienes considera las figuras que asumieron el papel de sus padres y le enseñaron principios que procura llevar consigo dentro y fuera de las batallas.

"Mi abuelo es todo para mí. Mis abuelos fueron como mis papás, entonces son mis papás. Mi mamá también, pero no tuve padre, por decirlo así", relató.

El competidor describió a sus abuelos como personas trabajadoras, humildes y alegres, cualidades que reconoce haber heredado y que forman parte de su manera de relacionarse con los demás.

"Yo siempre ando alegre porque lo heredé de ellos: la alegría, la nobleza, pero sobre todo cómo echarse una familia al hombro como mi abuelo", expresó.

También destacó la forma en que su abuelo ha tratado a su familia y a su compañera de vida, y reconoció que procura seguir ese ejemplo.

"Yo no soy ni la cuarta parte de lo que es mi abuelo, pero trato de serlo", afirmó.

Dos trayectorias, una misma pasión

Androide y SNK representan dos maneras de entender el freestyle competitivo. El hondureño apuesta por la musicalidad, la puesta en escena y la conexión con públicos diversos, mientras el costarricense destaca la experiencia, el conocimiento de sus rivales y la influencia de sus raíces familiares.

Ambos coinciden, sin embargo, en que llegar a una competencia de esta dimensión es el resultado de años de trabajo y sacrificio.