Blackcode al momento de ser declarado ganador de la final de la Red Bull Batalla tras vencer a su compatriota, el venezolano Chang. ( SUMINISTRADA POR RED BULL BATALLA )

"Te dije que lo iba a hacer y lo hice". Esas fueron las primeras palabras de Blackcode a Diario Libre después de proclamarse campeón de la Final de Red Bull Batalla Sudamérica 2026/27.

No era una frase producto de la euforia: apenas un día antes, durante una conversación con este medio, el venezolano había manifestado su confianza en que podía conquistar el título. Y cumplió.

En el Teatro Panorama de Bogotá, Blackcode protagonizó una de las batallas más esperadas de la noche al enfrentarse a su compatriota Chang, campeón de la primera edición sudamericana y uno de los grandes referentes del freestyle venezolano.

Ambos encontraron en el escenario una oportunidad para conectar con sus raíces. El patriotismo, las banderas y los gritos de "¡Que viva Venezuela!" hicieron vibrar a los residentes venezolanos en Colombia que acompañaron la competencia. Fue un enfrentamiento entre dos exponentes de una misma nación que buscaban quedarse con la supremacía sudamericana.

Black Code es el flamante CAMPEÓN de #RedBullBatalla Sudamérica Tras vencer a Lou T en octavos, a Naicen en cuartos, a Emblema en semifinales y a Chang en la final, se consagró Campeón de #RedBullBatalla Sudamérica y competirá en la Final Internacional de #RedBullBatalla el próximo 20 de marzo en Plaza de Toros de Acho en Lima, Perú — Red Bull Batalla (@redbullbatalla) November 28, 2026

La final estuvo a la altura de las expectativas. Después de tres rondas intensas, los jurados determinaron que era necesaria una réplica para definir al campeón. En esa instancia decisiva, Blackcode inclinó la balanza a su favor y recibió los tres votos.

Su reacción fue inmediata: miró al cielo, rompió en llanto y fue rodeado por sus compatriotas, que lo abrazaron y levantaron para celebrar una nueva conquista venezolana.

El camino hacia el título incluyó victorias frente a Lou T en octavos de final, Naicen en cuartos, Emblema en semifinales y Chang en la batalla decisiva. Un recorrido en el que demostró su capacidad para responder con ingenio, construir punchlines contundentes y mantener la coherencia en cada enfrentamiento.

Dedicatorias y apoyo

"Yo sentí que era directa mía por más que le gritaron varias a Chang. Cuando dieron réplica, me mantuve hasta el final. Llegaron a mí todos los pensamientos de esfuerzo que he hecho. Estoy muy agradecido", expresó.

Una victoria con dedicatoria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/hyl8-a7x0aafku-60e43694.jpeg El freestyler venezolano Blackcode posa con su trofeo tras ganar la final sudaméricana de la Red Bull Batalla. (SUMINISTRADA POR RED BULL BATALLA)

Más allá del trofeo y la clasificación internacional, el triunfo representa la recompensa a un proceso marcado por el esfuerzo y la falta de apoyo que, según explicó a Diario Libre, ha experimentado durante su carrera.

Un día antes de la competencia, Blackcode ya había pensado en las personas a las que dedicaría una eventual victoria. Su familia y su pareja ocupaban un lugar especial, sobre todo por el equilibrio emocional que ha encontrado en esta etapa de su vida.

"Más allá de mi familia y mi pareja, que han sido fundamentales en el equilibrio mental que tengo ahora, porque desde que la conocí encontré un orden en mi vida, siento que también sería un regalo para ellos".

Perspectivas en Perú

El freestyler reconoce que esa estabilidad ha sido determinante para afrontar las exigencias de la competencia.

"Ahora me siento muy bien, con mucha tranquilidad. Tú sabes que las mujeres ordenan esas cosas que uno a veces ni siquiera ve", comentó.

Pero su dedicatoria también tenía espacio para quienes aspiran a alcanzar sus mismos objetivos y para aquellos que no siempre han querido verlo triunfar.

"También se lo dedicaría a las personas que aspiran a estar donde uno está, porque eso se llama ambición y competitividad. Y también a quienes no quieren que lo consigas porque sienten que les puedes quitar el trabajo, porque te ven como una competencia".

Perú, mucho más que la sede de una final

La conquista sudamericana también tiene un significado especial por lo que representa su próxima parada: Perú.

El país será sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, el próximo 20 de marzo, en la Plaza de Toros de Acho, en Lima. Para Blackcode, regresar a territorio peruano no será simplemente participar en otra competencia. Allí ha desarrollado una parte importante de su trayectoria y ha encontrado un espacio para crecer como freestyler.

Durante su conversación con Diario Libre, destacó el valor de convivir con personas de distintas nacionalidades y aprender de sus culturas.

Consolidación internacional

"Me emociona compartir con personas de otros países. Por ejemplo, yo convivo con gente de Perú y todos son peruanos, excepto yo. Se siente esa pequeña barrera cultural que nos hace entender que venimos de lugares diferentes".

Y agregó: "Aquí todos llegamos con algo distinto que aportar. Es una experiencia intercultural en la que cada uno comparte lo que aprendió en su país. Eso me parece muy bonito".

Por eso, la noticia de que la Final Internacional se disputará en Lima fue recibida con entusiasmo.

"Me alegra que la Internacional sea en Perú, siento que voy a jugar en casa. Esta vez voy con toda la experiencia del mundo. Voy con la fe y con toda la gente que me ha apoyado", afirmó.

Incluso tiene un enfrentamiento que le gustaría protagonizar: el peruano Almendrades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/crop-w1065-h710-black-code-venezuela-necesita-un-cambio-radical-en-el-freestyle-68e237a6.jpg Suministrada por Red Bull Batalla (BLACK CODE EN UNA DE SUS PARTICIPACIONES EN LA RED BULL BATALLA.)

"Me gustaría batallar con Almendrades. Me gustaría enfrentarme a algún local", adelantó.

Una corona que consolida su carrera

El campeonato sudamericano representa un paso importante en la consolidación de Blackcode dentro del freestyle internacional. Su victoria también prolonga el dominio venezolano en la competencia: Chang se coronó en 2024 y Lancer Lirical en febrero de 2026, por lo que el nuevo campeón consiguió mantener el título en manos de su país por tercera edición consecutiva.

"Esto es muy importante a nivel de consolidación, esto me posiciona en un momento donde puedo pelear por lo más fuerte y alcanzarlo", aseguró.

Ahora, con la corona sudamericana, Blackcode tendrá la oportunidad de medirse con la élite mundial en Lima. Llegará con la experiencia de una final exigente y con el respaldo de un país que lo ha acompañado en su camino.

En Bogotá cumplió una promesa. En Perú buscará demostrar hasta dónde puede llegar. Porque, como le había dicho a Diario Libre antes de subir al escenario, estaba decidido a ganar. Y después de levantar el trofeo, solo tuvo que recordar aquellas palabras: "Te dije que lo iba a hacer y lo hice".