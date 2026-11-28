Foto de archivo que muestra al tetracampeón dominicano Éxodo Lirical durante una de sus participaciones en la final internacional de la Red Bull Batalla. ( FOTO CEDIDA POR RED BULL BATALLA )

Después de conquistar cuatro títulos consecutivos de Red Bull Batalla Centroamérica y consolidarse como uno de los principales referentes del freestyle dominicano, Éxodo Lirical se enfrenta a un nuevo desafío: pasar del escenario al jurado y evaluar a quienes compiten por convertirse en los próximos campeones de la disciplina.

El dominicano forma parte del panel de jueces de las finales de Red Bull Batalla Sudamérica y Centroamérica, que se disputan este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en Bogotá, Colombia.

Una experiencia que, más allá de representar una nueva responsabilidad dentro de la competencia, le permitirá conocer desde otra perspectiva una disciplina a la que ha dedicado buena parte de su carrera.

Para Éxodo, asumir este rol era una experiencia que necesitaba vivir y no simplemente conocer a través de preguntas o referencias de otros jueces.

"Yo creo que pasar de competir a ser juez, por lo menos en un año, es una información que todo el mundo necesita para dotarle de una perspectiva diferente. Ya yo fui público, fui fanático, todavía lo sigo siendo, fui competidor y todavía lo sigo siendo, pero no había sido juez. Entonces ahora me va a tocar sentarme ahí, en ese trono, en ese asiento, y ver qué es lo que se observa cuando yo estoy rapeando", expresó durante una entrevista con Diario Libre.

El tetracampeón considera que ocupar esa posición le permitirá comprender mejor qué elementos observa un jurado durante una batalla y, al mismo tiempo, reconocer aspectos de su propio desempeño que quizás antes no había dimensionado.

"Eso me va a dar una perspectiva, porque yo voy a saber qué es lo que ve el juez de mí cuando yo estoy ahí. Pero me hacía falta vivirlo, no preguntarlo", agregó.

Criterios de evaluación

El argumento por encima del tropiezo

Al hablar sobre los criterios que tendrá en cuenta al momento de evaluar a los competidores, Éxodo Lirical destacó la importancia de mantener la fluidez, evitar los bloqueos y, sobre todo, construir argumentos coherentes con el desarrollo de cada enfrentamiento.

Para el dominicano, una equivocación puede influir en el resultado de una batalla, pero no necesariamente debe significar una derrota. A su juicio, también importa la capacidad del freestyler para recuperarse y la calidad de la idea que estaba desarrollando antes del error.

"Yo lo primero que digo es que no se tienen que trabar, no se tranquen. Eso es lo primordial, porque yo creo que una trabada frente a cualquier rival es como demostrar un punto débil, un tropiezo. Ahora sí, depende también si tú recuperas el error, depende también la calidad de la idea que tú ibas construyendo, porque no es sinceramente errar y perder, es errar, pero depende cómo y bajo qué circunstancias", explicó.

Sin embargo, dejó claro que su principal atención estará puesta en el contenido de las respuestas, el sentido de los argumentos y la capacidad de los participantes para sostener un debate.

"Prioritariamente yo voy a tener en cuenta el argumento, lo que se dice, el sentido, el por qué tú traes un tema a la mesa y con qué razón pretendes utilizarlo. Si sale de la nada, si no está dentro de la conversación o dentro del debate, son cosas que quizás yo no vaya a tocar mucho", sostuvo.

Crecimiento del freestyle

También recordó que la calidad técnica sigue siendo indispensable. Los competidores deben demostrar dominio del ritmo, mantener la conexión con el instrumental y desarrollar ataques que respondan directamente a lo planteado por su contrincante.

"Esto es un debate, esto es una discusión. Estamos discutiendo sobre un polocheto y no me puede hablarme del cielo, tiene que ser sobre eso y que ataquen al oponente, porque esto es batalla", puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/24/whatsapp-image-2026-06-24-at-31110-pm-3f1de5e3.jpeg Éxodo Lirical posa con uno de sus reconocimientos internacionales. (SUMINISTRADA POR RED BULL BATALLA)

Al valorar el crecimiento de la escena dominicana, Éxodo Lirical considera que el país atraviesa una etapa importante, especialmente por las oportunidades que están teniendo las nuevas generaciones de representar a República Dominicana en escenarios internacionales sin tener que recorrer necesariamente el largo camino que enfrentaron los exponentes de años anteriores.

Mencionó a figuras como Melvin, La Cura y Yenky, quienes, según explicó, tuvieron que atravesar procesos más extensos para alcanzar espacios de representación internacional.

En contraste, destacó el surgimiento de nuevos talentos como Numenosis y Reyni, que durante su primer año de carrera ya han tenido oportunidades de competir fuera del país.

Experiencia y tigreaje

"A mí me parece que estamos en nuestro mejor momento, porque estamos teniendo la capacidad de exportar talento a nivel internacional, sin necesidad de que tengan que pasar por un camino tan trecho como el que yo pasé, por ejemplo, o como por el que pasó Cadete", manifestó.

El freestyler también observa en la disciplina una plataforma que podría servir de impulso para una nueva generación de artistas urbanos dominicanos.

"Yo creo también que en un futuro muy, muy, muy, muy cercano, el freestyle va a dar paso a la nueva generación de artistas que va a llevar el género urbano, porque estoy viendo muchos jóvenes con talento musical que va más allá de lo que anteriormente teníamos", afirmó.

No obstante, entiende que todavía existe un trabajo pendiente para aprovechar todo el potencial de la escena local.

Condiciones de la final

"Se está desarrollando bien, pero le falta a República Dominicana enfocarse y explotarla, porque tienen una mina de oro que no han descubierto de verdad todavía", consideró.

La experiencia y el 'tigreaje' como ventaja competitiva

Al comparar a los competidores experimentados con aquellos que apenas comienzan a desarrollar sus carreras, Éxodo Lirical entiende que el talento es fundamental, pero considera que la experiencia puede marcar una diferencia determinante sobre el escenario.

Para explicar su postura, utiliza una expresión muy propia de la cultura urbana dominicana: el "tigreaje", con la que define la capacidad de un competidor para desenvolverse, leer el entorno y aprovechar los elementos que aparecen durante una batalla.

Calendario internacional

"Yo considero que si tú eres un improvisador experimentado, algo de talento debes de tener. Yo creo que la experiencia pesa más, prioritariamente porque el experimentado sabe cómo aprovechar recursos que un joven talento no. Sabe cómo moverse, sabe cómo conectar con la gente, sabe cómo aprovechar todos los recursos que están a su alrededor", explicó.

Como ejemplo, señaló que un participante puede tener una gran capacidad de improvisación, pero no necesariamente saber incorporar a sus rimas los elementos que surgen espontáneamente en el escenario, como una bandera, un objeto o algún detalle llamativo entre el público.

En cambio, entiende que el competidor experimentado desarrolla la capacidad de convertir esos recursos en herramientas a su favor o en contra de su rival.

"A la experiencia le digo tigreaje. El que tiene el tigreaje y el piquete en el escenario puede utilizar cualquier elemento en contra o a favor del rival, dependiendo de cuál sea su perspectiva. El experimentado tiene control de todo. El talentoso solo batalla y ya", expresó.

Un escenario neutral para las finales

Sobre las condiciones en las que se desarrollan las finales de Sudamérica y Centroamérica en Bogotá, el dominicano considera que la ausencia de una localidad claramente definida para los participantes representa una ventaja, pues reduce la influencia que puede tener el favoritismo del público en el desarrollo de las batallas.

A su entender, la energía de los asistentes puede llegar a influir considerablemente en el desempeño de los competidores.

"Yo siempre digo que el público tiene más del 60 % de decisión en lo que pasa en batalla, porque es lo que va a alterar la energía de los competidores", afirmó.

Por esa razón, entiende que el escenario colombiano ofrece condiciones de neutralidad y que quien resulte campeón tendrá argumentos para respaldar su victoria sin que el factor de la localía se convierta en el centro de las discusiones.

"Yo diría que es un escenario muy neutral, es un escenario positivo porque el público no va a ser un factor tan determinante. El que salga campeón aquí no va a tener ningún pero, o sea, no va a haber un sitio por donde cogerlo, no va a haber un sitio por donde criticarlo", señaló.

Aun así, reconoció que habría sido positivo que una parte de la competencia también se celebrara en Centroamérica, para que los seguidores de esa región pudieran disfrutar de cerca del espectáculo.

Un calendario cargado de competencias internacionales

La participación de Éxodo Lirical como juez llega en un momento en el que República Dominicana también mantiene una presencia activa en el circuito internacional del freestyle.

El dominicano adelantó que la selección nacional tendrá compromisos en la Freestyle World Cup, cuya celebración está prevista para diciembre en Venezuela. Entre los enfrentamientos confirmados mencionó a Argentina y Perú.

Sobre competir en territorio venezolano, destacó la cercanía cultural y el respaldo que suele existir entre los seguidores dominicanos y venezolanos.

"Dominicana en Venezuela es local, mi hermano. Ustedes saben que nosotros somos de ahí a ahí. Es como Dominicana en Puerto Rico. Nosotros tenemos una competencia sana entre partes del Caribe, pero cuando nos toca apoyarnos realmente, ahí estamos presentes", expresó.

Asimismo, mencionó otros compromisos que podrían formar parte del calendario del próximo año, entre ellos una competencia en Chile, el regreso de FMS Colombia y la posibilidad de volver a disputar el campeonato de Red Bull Batalla Centroamérica.

"Y yo creo que el año que viene, si vamos por el quinto campeonato en Red Bull. Y vienen muchas cosas más. Yo te diría que estamos compitiendo mucho", adelantó.