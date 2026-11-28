KDT RSD y Reimy, quienes junto a Numerosis son las apuestas dominicanas para la final de la Red Bull Batalla Centroamérica. ( SUMINISTRADA POR RED BULL BATALLA )

Con estilos diferentes, pero con un mismo propósito, Numenosis, KDT RSD y Reimy llegan a la final de Red Bull Batalla Centroamérica a realizarse la noche de este sábado 28 de noviembre con la responsabilidad de representar a República Dominicana y demostrar el crecimiento del freestyle nacional en el escenario internacional.

Los tres competidores conversaron con Diario Libre sobre sus sensaciones antes de la jornada, los aprendizajes que les ha dejado su trayectoria y las posibilidades de conquistar una de las competencias más importantes de esta disciplina.

Numenosis: la confianza de ser diferente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/images-1f951769.jpeg Suministrada por Red Bull Batalla (NUMENOSIS DURANTE UNA DE SUS PARTICIPACIONES EN LA RED BULL BATALLA CENTROAMÉRICA.)

Numenosis aseguró que llega a la competencia con confianza, consciente de las características que lo distinguen de sus contrincantes. Su estatura de seis pies y siete pulgadas es uno de los elementos particulares que, según explicó, le permiten sentirse seguro frente a sus rivales.

"Si yo tengo seis pies y siete pulgadas, no hay uno que tenga seis pies y siete pulgadas, ni este color tampoco. Entonces me siento bien, me siento seguro", expresó.

El freestyler también reconoció que uno de sus principales aprendizajes durante los últimos meses ha sido comprender la importancia de la preparación mental, un aspecto que anteriormente no valoraba tanto como el técnico.

"He aprendido mucho de que uno tiene que ser uno mismo en cualquier sitio al que uno vaya y la importancia del apartado mental en la competencia. Antes lo tomaba un poquito más a la ligera, pero ahora lo estamos tomando casi como el apartado técnico", explicó.

Sobre sus posibles enfrentamientos, reconoció que los competidores dominicanos representan un reto particular y que sería uno de los cruces que preferiría evitar. Sin embargo, llega dispuesto a asumir cualquier desafío.

De conquistar el campeonato, aseguró que dedicaría el triunfo a su familia, su grupo de amigos y las personas que fueron fundamentales durante su preparación, entre ellas Draco e Inel, con quienes entrenó durante el proceso.

También reservó un agradecimiento especial para una persona a quien identificó como su "Wonderwall".

A los seguidores dominicanos les pidió estar pendientes de la competencia y prometió disfrutar cada momento sobre el escenario.

"Les juro que me voy a divertir, y las cosas salen bien cuando uno se divierte", afirmó.

KDT RSD: "Me siento totalmente libre"

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/foto-kdt_14948617_20201009113911.jpg Archivo / suministrada por Red Bull Batalla (KDT RSD POSA TRAS GANAR UNA DE LAS FINALES LOCALES DE RED BULL BATALLA.)

Para KDT RSD, competir en Colombia representa una oportunidad de descubrir cómo recibe otro público su propuesta artística. El rapero confesó que, a diferencia de otras ocasiones, no siente la presión que anteriormente experimentaba al competir como local.

"Realmente me siento bien. No sé por qué, pero no siento tal vez esa presión que antes sentía de jugar de local. Ahora es como que me puedo sorprender a mí mismo", comentó.

Uno de sus principales objetivos será explotar el ingenio y las barras, elementos que considera parte esencial de su identidad como freestyler. Explicó que, aunque en República Dominicana había reducido un poco ese recurso, en esta competencia quiere recuperar esa faceta.

"Me siento totalmente libre. Voy a dar todo de mí en ese aspecto y no me voy a quedar solamente con la agresividad", sostuvo.

El competidor también destacó el crecimiento del movimiento dominicano y el mayor acercamiento que ha conseguido con la escena internacional, mencionando como ejemplo su reciente participación en un segmento de doble tempo con Red Bull.

Sobre su estrategia, adelantó que apostará por salirse de los esquemas tradicionales y confiar en su capacidad de improvisación.

"Yo me voy a llevar del marco de lo tradicional y tratar de darle al cien con mi ingenio. A ver qué sucede", explicó.

Entre los enfrentamientos que le gustaría protagonizar mencionó a Numenosis y Reimy, pues entiende que un cruce entre dominicanos garantizaría que el país tenga un representante en la disputa por el título.

De conseguir la victoria, se la dedicaría a su madre, su familia y sus amigos Pedro, Mágico, Anubi, Mole y Forastero, quienes han continuado apoyándolo mientras combina los estudios y el trabajo con su carrera artística.

Reimy: "Se ve el fruto del trabajo"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/28/img-20261128-wa0000-9f84210f.jpg Tomada de Red Bull Batalla (REIMY POSA PARA RED BULL BATALLA.)

Reimy calificó como una experiencia extraordinaria haber sido seleccionado para representar a República Dominicana en una competencia internacional de esta dimensión. Para él, la oportunidad constituye una recompensa al trabajo realizado durante años dentro del freestyle.

"De tantas personas que existen en Centroamérica me pudieron elegir a mí para realizar tal hazaña. Se ve el fruto del trabajo que uno estaba haciendo en estos años de estar compitiendo", manifestó.

El competidor también resaltó el crecimiento de la escena dominicana y consideró que el auge del freestyle y el G-Style ha contribuido a multiplicar la proyección del movimiento urbano del país.

Al hablar de sus fortalezas sobre el escenario, destacó su capacidad de respuesta, la agresividad y el ingenio para construir argumentos durante los enfrentamientos.

"Yo creo que la fortaleza mía es tener muchas respuestas, ser agresivo, el hecho de pararme en frente de una gente y responderle lo máximo posible", explicó.

Para Reimy, no basta con lanzar rimas de manera espontánea, sino que también es importante mantener una línea argumental que permita conectar con el público y convencer al jurado.

Uno de sus enfrentamientos soñados sería una final contra Numenosis, con quien mantiene una amistad y rivalidad deportiva desde hace aproximadamente 15 años.

"Sería bonito tener una final con alguien con quien yo empecé", expresó.

Sin embargo, aclaró que no tiene preferencias sobre sus posibles contrincantes, pues considera que esta experiencia también le permitirá medir su nivel frente a distintos competidores.

"Yo lo que estoy es cumpliendo un sueño. No creo que tenga que estar eligiendo a alguien, sino más bien qué tengo que hacer para superar a cada quien", sostuvo.

De conquistar el campeonato, dedicaría el triunfo principalmente a sus padres, quienes siempre respaldaron su pasión por el freestyle, y a la comunidad dominicana que lo acompañó durante sus primeros pasos.

"Mis padres son las únicas personas que se merecen los resultados sin pasar por el proceso", recordó, al citar una frase de una batalla anterior que resume el agradecimiento que siente hacia ellos.

Una oportunidad para el freestyle dominicano

Más allá de las aspiraciones individuales, los tres competidores coinciden en el orgullo que representa llevar la bandera dominicana a una plataforma internacional.

Numenosis apuesta por la confianza y la fortaleza mental; KDT RSD quiere sorprender con su ingenio y recuperar su esencia de improvisador, mientras Reimy confía en su capacidad de respuesta y en los años de experiencia acumulados en las batallas.

Los tres llegan a Bogotá con la ilusión de aprovechar la oportunidad, representar dignamente al país y demostrar que el freestyle dominicano tiene talento y argumentos para competir al más alto nivel.

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