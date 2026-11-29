Manny Cruz durante el concierto gratuito que ofreció en Santiago con motivo del Día Nacional del Merengue. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

A ritmo de güira y tambora, Manny Cruz reunió a sus seguidores en Santiago para celebrar el Día Nacional del Merengue con un concierto gratuito que congregó a un numeroso público y rindió homenaje al ritmo que identifica a los dominicanos.

Por cuarto año consecutivo, el intérprete de "Sabes enamorarme" conmemoró junto a su público esta fecha, que se celebra cada 26 de noviembre, con una propuesta musical que cada año tiene como escenario una localidad diferente del país.

En esta ocasión, el artista ofreció un espectáculo de aproximadamente dos horas, con un repertorio que reunió sus canciones más populares.

Durante la presentación, Cruz celebró también la acogida de su más reciente sencillo, "Nieve en verano", grabado junto a Juan Luis Guerra, que figura entre los primeros lugares de varias listas musicales de América Latina y Estados Unidos, así como sus diez años de carrera como solista.

El público disfrutó de canciones como "Bailando contigo", "No me lo creo", "Estoy completo", "Hombre divertido" y "Dime que sí".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/img1189-f0804cd2.jpg El público disfrutó de un recorrido por los éxitos del merenguero dominicano en una presentación de aproximadamente dos horas. (CEDIDA POR MANNY CRUZ)

Un encuentro familiar sobre el escenario

La propuesta incluyó momentos de cercanía con el público, especialmente cuando el merenguero descendió del escenario para compartir con sus seguidores.

El concierto tuvo como telonera a su sobrina Penélope Santacruz, hija del cantautor Daniel Santacruz, con quien posteriormente compartió escenario para interpretar "Déjà vu", en uno de los momentos emotivos de la velada.

Manny Cruz también dedicó un espacio a exaltar la identidad dominicana con canciones como "Santo Domingo", antes de cerrar su presentación con "El motor", cuya interpretación contó inicialmente con la participación del coro de Induban.

Una apuesta por el merengue

Con esta iniciativa, el cantante reafirma su compromiso con la difusión y preservación del merengue, acercando a las nuevas generaciones a una de las principales expresiones del patrimonio cultural dominicano.

Entre música, baile y efectos de nieve, Santiago se convirtió en el punto de encuentro de una celebración dedicada al género que ha marcado la trayectoria artística de Manny Cruz.