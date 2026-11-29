El freestyler panameño Gabriel posa con su trofeo tras ganar la final de Red Bull Batalla Centroamérica. ( SUMINISTRADA POR RED BULL BATALLA )

La emoción de Gabriel al escuchar su nombre como ganador de Red Bull Batalla Centroamérica fue tan genuina como la celebración que protagonizó sobre el escenario del Teatro Panorama de Bogotá.

Triunfo de Gabriel

El panameño acababa de cumplir un sueño: convertirse en campeón regional y conseguir el único boleto disponible para representar a Centroamérica en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se celebrará en Lima.

Tras imponerse a su compatriota Aldahir en una final que terminó de sellar una noche memorable para Panamá, Gabriel conversó con Diario Libre sobre las emociones que acompañaron su triunfo y el camino que lo llevó hasta la cima.

"Agradecido, muy agradecido, muy feliz. Quiero darme el espacio para seguir sonriendo y luego buscar el siguiente paso", expresó al recordar el instante en que anunciaron su victoria.

Fe y confianza

El título representa mucho más que un resultado competitivo. También es la recompensa a un proceso de preparación, sacrificios, tropiezos y perseverancia.

Al preguntarle qué le diría al Gabriel que soñaba con alcanzar este momento, el campeón respondió con una frase que resume el significado que le atribuye a su conquista.

Gabriel es el flamante CAMPEÓN de #RedBullBatalla Centroamérica Tras vencer a Pain en octavos, a Eros EQ en cuartos, a Androide en semifinales y a Aldahir en la final, se consagró Campeón de #RedBullBatalla Centroamérica y competirá en la Final Internacional de #RedBullBatalla el próximo 20 de marzo en Plaza de Toros de Acho en Lima, Perú — Red Bull Batalla (@redbullbatalla) November 29, 2026 El cariño de Bogotá y una conexión que trascendió fronteras Otro de los aspectos destacados de su consagración fue la respuesta del público colombiano. Aunque competía fuera de su país, Gabriel consiguió que el Teatro Panorama coreara su nombre durante sus presentaciones, una conexión que sorprendió por su intensidad. Sin embargo, el campeón considera que no se trataba de una relación que comenzara aquella noche. Bogotá ya era un territorio conocido para él y varios de los competidores y asistentes formaban parte de su historia en el freestyle. "De hecho, sí me conocían, porque los muchachos que están aquí son muchachos que están en la plaza. Yo he vivido en Bogotá, he venido a Bogotá, he viajado bastante. Yo los conozco, he batallado con ellos en la plaza. Yo comencé este camino, yo también batallé con ellos", explicó. Para Gabriel, la respuesta del público fue también el resultado de una relación construida desde el respeto y el afecto. "Siento que cuando uno le entrega amor a la gente, la gente se lo devuelve. Ellos saben que yo los respeto, saben que los admiro, saben que los quiero. Y hoy no dudaron y me dieron esa oportunidad", afirmó. Dominicana se queda cerca La edición centroamericana tuvo un desenlace histórico para Panamá, que aseguró el campeonato con un duelo entre dos de sus representantes. Gabriel llegó a la final después de superar a Pain en octavos de final, a Eros EQ en cuartos y al hondureño Androide en semifinales, tomándose así la revancha de la eliminación que había sufrido ante él en marzo, durante la competencia celebrada en Santo Domingo. Androide, campeón defensor y representante de Honduras, buscaba alcanzar su segunda final consecutiva, pero no pudo superar al panameño. Por su parte, Aldahir completó el recorrido hasta la final tras vencer a Zaki, KDT y Numenosis. La representación dominicana también tuvo participación en la jornada. Numenosis fue quien llegó más lejos, alcanzando las semifinales y quedándose a las puertas de la final. El experimentado KDT se despidió en los cuartos de final, mientras que el debutante Reimy cayó en la primera ronda. Con el título ya en sus manos, Gabriel prefirió no apresurarse a pensar en el próximo compromiso internacional. Su prioridad inmediata era agradecer y disfrutar lo conseguido. "Voy a darle las gracias a Dios, voy a celebrar. Y mañana, en su casa", dijo entre sonrisas al ser consultado sobre cómo comenzaría a prepararse para la Final Internacional. Por ahora, el panameño tiene motivos de sobra para celebrar.