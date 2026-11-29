Silvio Rodríguez, quien cumple este domingo 80 años, dedicó la Orden José Martí a varias generaciones de trovadores cubanos. ( EFE )

El trovador cubano Silvio Rodríguez recibió este sábado la Orden José Martí, máxima distinción que concede el Estado cubano, de manos del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una ceremonia en la que dedicó el reconocimiento a las distintas generaciones de creadores de la trova cubana.

El acto tuvo lugar en La Habana, en vísperas del cumpleaños número 80 del autor de "Ojalá", "Unicornio", "La maza" y "El necio".

Durante la ceremonia, Rodríguez pronunció un discurso en el que repasó episodios de su infancia, sus primeros encuentros con la literatura de José Martí, sus inicios en la música y las circunstancias que lo llevaron a reivindicar su condición de trovador.

"Así acepto esta medalla: en nombre de la trova, como estoy seguro hubiera hecho cualquier otro trovador", expresó.

La influencia de José Martí

El músico recordó que su acercamiento al pensamiento martiano se produjo durante su infancia, gracias a su abuelo materno, Félix Domínguez, un tabaquero que aseguraba haber conocido al prócer cubano en Tampa, Estados Unidos.

"O sea, gracias a mi abuelo materno, el tabaquero hijo de tabaqueros Félix Domínguez, empecé a conocer y admirar a Martí, quien por su parte me brindó mis primeras nociones de Patria, amor y poesía", manifestó.

Rodríguez recordó que su familia se trasladó de San Antonio de los Baños a La Habana en 1952, cuando tenía cinco años.

En las inmediaciones de su residencia se encontraba la librería Albela, donde comenzó a interesarse por la lectura.

Durante la ceremonia mostró un ejemplar de "La edad de oro", publicado en 1953 por la editorial Cultural S. A., que conserva desde sus años escolares.

"Martí fue un mortal extraordinario por su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad de trabajo y luego por su suerte. Su vida pudo ser bien diferente, pero se impuso su mirada crítica y autocrítica, lo que lo llevó a dedicarse en cuerpo y alma al mejoramiento humano", sostuvo.

Se sintió abrumado por la distinción

Rodríguez confesó que se sintió abrumado cuando le comunicaron la posibilidad de recibir la Orden José Martí, al repasar los nombres de las personalidades que habían merecido anteriormente esa condecoración.

"Justamente porque José Julián Martí Pérez me ha acompañado durante toda mi vida, cuando me hablaron de la posibilidad de este acto confieso que me sentí abrumado. Repasé quienes tenían la orden y vi que ni remotamente estaba a la altura de esas cubanas y cubanos".

Entre las figuras que recordó estaban amigos suyos como Alfredo Guevara, Roberto Fernández Retamar, Cintio Vitier y Fina García-Marruz.

También mencionó los méritos de compositores y músicos como Leo Brouwer, Roberto Valera, Jesús Ortega, Juan Piñera y el fallecido Alfredo Diez Nieto.

Por qué prefiere que lo llamen trovador

Uno de los pasajes de su discurso estuvo dedicado a una experiencia que vivió en 1967, cuando comenzaba su carrera artística.

Fue invitado a un programa de Radio Rebelde, dirigido por Luis Grau, donde conoció a los hermanos Moquico, Nené Enrizo, Octavio Cotán y Teodoro Benemelis.

"Cuando indagué lo que les pagaban por aquel programa, me dijeron que dos pesos. Aquel día supe que los artistas más mal pagados de la radio y la televisión eran los trovadores", recordó.

En momentos en que comenzaba a popularizarse la denominación de cantautor, Rodríguez decidió reivindicar la tradición musical cubana.

"Pero a partir de aquel encuentro, empecé a decirle a todo el mundo que no me dijeran cantautor sino trovador".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/sivio-rodriguez-y-diaz-canel-85d3d7f7.jpg El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, impone la Orden José Martí al trovador Silvio Rodríguez. (CAPTURA DE VIDEO)

Un homenaje a varias generaciones

El artista reconoció la influencia de las canciones que escuchaba de su abuela, María León, y de su madre, Argelia Domínguez, sus primeras referencias musicales.

Explicó que su generación fue consciente del legado de quienes la antecedieron, razón por la cual procuraban integrar en sus festivales a representantes de la trova tradicional, el filin, las nuevas generaciones de trovadores y otras expresiones musicales, como la rumba.

"Por eso permítanme expresar que acepto este honor no por mí sino por toda la trova cubana", afirmó.

En sus palabras reivindicó las contribuciones de Pepe Sánchez, Sindo Garay, Miguel Matamoros, María Teresa Vera y Manuel Corona.

Asimismo, destacó a exponentes del filin como César Portillo, José Antonio Méndez, Ñico Rojas, Ela O'Farrill y Frank Domínguez, además de Marta Valdés y Teresita Fernández, a quienes reconoció por su influencia artística.

El recuerdo de Pablo Milanés

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/16/homenaje-a-pablo-milanes-en-concierto.jpeg Pablo Milanés, fallecido en noviembre de 2022, fue recordado y elogiado por Silvio Rodríguez durante su discurso al recibir la Orden José Martí. (ARCHIVO)

Uno de los fundadores de la Nueva Trova Cubana dedicó un espacio especial a sus compañeros de generación, particularmente a Pablo Milanés.

"Igualmente me motivan mucho mis contemporáneos, empezando por el inmenso Pablo Milanés, que nunca nos faltará, como tampoco Noel Nicola, ni Vicente Feliú, ni Sara González, ni Eduardo Ramos, ni Martín Rojas ni Lázaro García, ni Santiaguito Feliú, trovadores ausentes de la vida pero de huella incuestionable en la cultura cubana".

Rodríguez concluyó su discurso reiterando el carácter colectivo del reconocimiento y agradeciendo a quienes consideraron que la trova cubana merecía la distinción.

"Gracias a los que piensan que merecemos esta distinción. Muchas gracias".

Nacido el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, Silvio Rodríguez es uno de los principales referentes de la canción de autor en Iberoamérica y una figura emblemática de la Nueva Trova Cubana.