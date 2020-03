$!5 temas autobiográficos en que los artistas revelaron su tristeza

La canción que pertenece al segundo álbum de estudio Black to Back, habla de las adiciones de la artista y su negativa a recibir tratamiento. Lamentablemente este tema parecía pronosticar su muerte temprana de una sobredosis. “Ellos tratan de que vaya a rehabilitación, pero yo digo “no, no,no”, cantaba en el estribillo.

El rapero norteamericano es famoso por usar su vida como inspiración en sus canciones. Ha escrito temas controversiales sobre su madre, su ex esposa y su relación con su hija. El tema “Lose Yourself” que formó parte de la banda sonora de la película 8 Mile y se basa en la vida de Eminem, desde crecer como un niño con problemas hasta pelear batallas clandestinas de rap y salir de los grilletes que lo restringían de la grandeza. Eminem comienza la pista con la frase: “Mira, si tuvieras una oportunidad, un solo chance para aprovechar todo lo que siempre quisiste ¿Lo capturarías o dejarías que se escapara?”.

Convertido en estrella desde muy pequeño, Michael Jackson sufrió por no poder disfrutar una infancia normal. En la canción el artista se lamenta “¿Has visto mi infancia?, estoy buscando el mundo del que vengo, porque he estado mirando alrededor. En lo perdido y encontrado de mi corazón”.

“Tears in Heaven” por Eric Clapton

Esta canción es el resultado de la trágica muerte del hijo de 3 años Conor Clapton, quien cayó desde el piso 53 de un edificio en New York. Como resultado el artista se tomó un descanso de la música, pero esta terminó por convertirse en su último refugio. De este proceso de duelo surgió una de sus más memorables canciones, la ya citada “Tears in Heaven” (lágrimas en el cielo)”, que se convertiría en un éxito inmediato y le acarrearía innumerables premios, entre ellos el Grammy a la mejor canción de rock. Paradójicamente, uno de sus temas más recordados es el que, probablemente, hubiera preferido no componer. ¿Me tomarías de la mano si te viese en el cielo? Canta tristemente Clapton en la canción, que se dice que la madre del niño nunca ha sido capaz de escuchar completa.