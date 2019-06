“7 pies”, lo nuevo de Secreto junto al boricua Lary Over

La música urbana dominicana tiene en el cantante Odalis Pérez, mejor conocido como Secreto “El Famoso Biberón”, a uno de sus más talentosos y versátiles intérpretes, cuya impronta en el género le ha dado carácter de líder musical. Esto se asegura en un documento de prensa enviado a los medios de comunicación este martes.

Como evidencia reseñan el tema “7 pies”, grabado por el artista urbano junto al puertorriqueño Lary Over, una propuesta que ha según la información suministrada ha conectado de inmediato con el público desde que se estrenó con un videoclip en el popular canal de YouTube.

“Estamos muy contentos con la rápida respuesta de los fanáticos a favor de esta producción que abrazamos con nuestro hermano Lary Over. Nuestra filosofía de trabajo es seguir apostando a nuevos colores musicales para seguir aportando al género urbano”, dijo el intérprete de “Real Guerrero” y “Mi cumpleaños”.

Con “7 pies”, Secreto vuelve a adueñarse de los primeros lugares de popularidad en la radio dominicana y las principales plataformas digitales, luego del éxito de “Cuervos” y de la gran acogida del remix “Ellos”, junto a Ceky Viciny, el cual acumula cerca de seis millones de visualizaciones en YouTube.

El prestigio musical que ha alcanzado Secreto en los últimos años también se debe a sus populares juntes que lo han llevado a ser catalogado como el “papá de las colaboraciones o de los remixes”. Tan solo hay que resaltar “La vuelta” con Nino Freestyle y El Fecho para ponerle sello de éxito a sus canciones. Además se destacan “Vamos a dar una vuelta” (Químico), “Mastica y traga” (La Insuperable), “La Vainita” (Don Miguelo), “Popeye” (El Cherry) y “Tintado” (Musicólogo). En esa lista, además, se destaca “Chuky”, cuyo video acumula 7.4 millones de visualizaciones en YouTube desde que Tivi Gunz, Químico Ultra Mega y Bulova unieran sus voces a la de Secreto en 2018.

Secreto es un versátil artista, cuya música se inspira “en las calles que recorro a diario, de lo que se vive en los barrios, especialmente en el que nací y del que me siento orgulloso; me inspira la gente y todo lo que sucede actualmente”. “La música urbana germina en esos sectores donde los proyectos sociales solo se escuchan en campaña y no entran a los hogares que más necesitan”, agregó.