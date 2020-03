$!80 años del Caballo: el hombre del merengue

El Caballo mayor festeja este aniversario cabalgando en el escenario político de las manos de la Fuerza del Pueblo, organización que junto a otros lo ha postulado como candidato a alcalde del Distrito Nacional, una posición que ya ostentó.

El popular artista es valorado por sus colegas artistas Milly Quezada, Wilfrido Vargas, Kinito Méndez, Sergio Varga, Pochy Familia, así como por el destacado empresario artístico Luis Medrano.

Cantante, locutor, empresario, compositor y político, Johnny Ventura se convirtió hace años en el primer artista dominicano en grabar más de 100 discos, superando a destacadas figuras internacionales. Su carrera en los escenarios lo convirtió con el paso de los años en referente del merengue y en un revolucionario del género, gracias a que sus arreglos le dieron un nuevo matiz al género musical, implantando un nuevo estilo en los escenarios.

Wilfrido Vargas es otro de los grandes protagonistas del merengue. En su época él y Ventura enfrascaron en una batalla campal por el control del público. Cuando Vargas debutó le siguió los pasos a Ventura al convertirse también en un gran revolucionario con sus arreglos y puesta en escena. “Hablar de Johnny Ventura es fácil y difícil. Es fácil porque no hay nada que no se sepa de Johnny Ventura. Es difícil valorar cómo es posible que una persona se haya dedicado a defender un género por tantos años, en un vuelo directo sin parar. Eso no lo ha hecho nadie. Es el hombre dueño del género, yo le digo el dueño de todos, el papá mío, el hombre del merengue”, aseguró el maestro Wilfrido Vargas.

Para la reina del merengue, Milly Quezada, su contribución de vida, personal y profesional es el mejor testimonio al llegar a sus 80 años. “Johnny Ventura nos entrega a un luchador y un soñador que a base de esfuerzo y superación ha vencido los más grandes retos de vida. Que Dios siga iluminándole para beneficio de nuestras futuras generaciones de artistas, ciudadanos, padres, abuelos y hombres de bien”, comentó la destacada artista.

Sergio Vargas se unió a lo expresado por sus colegas al valorar la trayectoria de Johnny Ventura. “Hoy celebramos un día más de vida del ícono más legendario de nuestro merengue. El Caballo Johnny Ventura, yo les aseguro a todos los que leerán esta nota que si nuestro país no viviera con una cultura en decadencia, todos y todas estaríamos bailando la fiesta del barrio al ritmo de nuestro gran artista El Caballo, en lo que ustedes se deciden yo arrancaré a bailar mi merengue preferido del Combo Show... fileeete”.

Para Pochy Familia, Johnny Ventura rompió los parámetros de la música. “Es hablarte de un ícono con una trayectoria de éxito en la música. Le tengo un alto respeto a su trayectoria. Como intérprete, arreglista, no importa el género, lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo bien. 80 años no son flecos de coco, le deseamos muchas felicidades. Este 31 de diciembre tuve el honor de esperar el año 2020 tocando, lo observé y decía que era increíble ver la energía que tiene con 80 años. El cCaballo está encendío como el primer guandul. Mis respetos”.

Luis Medrano rinde tributo en vida a la obra de Ventura. “Juan de Dios Ventura Soriano nació artista. Nació con esa gracia especial, con la dicha de poder proyectar con sus movimientos y voz. Por tantas cosas que tiene, cuando suena su música y aparece sobre del escenario, con tan solo decir ajá, emociona y atrapa al público. Es una fiera sobre el escenario, un artista espectacular, actuar después de Johnny Ventura es un alto riesgo para cualquier artista porque deja al público hechizado”, dijo.

Kinito Méndez lo considera la industria nacional de la alegría. “Quiero felicitar al Caballo Mayor, uno de los artistas más carismáticos que ha tenido el merengue. Su carrera se mantiene vigente desde los años 70. Es uno de los artistas más democráticos en su orquesta, una persona sin ego que apoyó a muchos artistas. Me marcó como artista de arriba abajo porque mi estilo en el merengue es de Johnny”.