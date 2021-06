¿A cuánto asciende la fortuna de Britney Spears, que la cantante no puede usar?

Busca retomar el control de su vida y carrera

“Quiero mi vida de nuevo”, imploró la estrella durante una intervención telefónica en un juzgado de Los Ángeles, que marcó la primera vez que Spears se opuso públicamente a esta figura legal que comenzó en el año 2008, tras una mediática etapa marcada por un comportamiento errático.

Fue la propia cantante quien pidió hablar. Nadie sabía lo que la princesa del pop iba a decir en su primera aparición ante la justicia desde 2019.

“No había vuelto a intervenir porque en la audiencia anterior no me sentí escuchada”, arrancó Spears.

Su acelerado discurso, de más de treinta minutos, hiló una lista de impactantes declaraciones que no se esperaban ni los fans ni la prensa presente en el juzgado, donde acudió Efe.

“Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta”, continuó.

“No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero”, argumentó la artista después de denunciar que estuvo obligada a trabajar contra su voluntad durante su exitoso espectáculo de Las Vegas, que entre los años 2013 y 2017 fue una de las principales atracciones de la ciudad.

“Spears retrató la tutela como una especie de secuestro del que se beneficia su familia y un grupo de abogados que llevan años recibiendo el dinero que ella ha ganado con su ‘duro trabajo’”.

La fortuna de Spears, valorada en más de 50 millones de dólares, paga todos los costes derivados de esta figura legal.

Asimismo, la intérprete de “Toxic” afirmó que no tiene libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia junto a su actual pareja.

En ese momento, llegó una de sus declaraciones más impactantes: “Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque”.