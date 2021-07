$!A favor y en contra: productores de espectáculos hablan sobre eliminar el toque de queda

Pero Raphy D'oleo está a favor, ya que considera que no permitir que la gente se tome sus "traguitos" hace que todo siga igual que antes del decreto 419-21, el cual establece que, a partir del miércoles, el toque de queda en el territorio nacional de lunes a viernes desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a. m. Los sábados y domingos desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a.m.

Luis Medrano, en contra

El creador del “Emporio de Luis Medrano” entiende que primero la salud y la vida. El veterano productor de espectáculos, principalmente los de merengue, argumenta que durante cuatro décadas su empresa es la de mayor contrataciones artísticas del país.

"Las más multitudinarias plataformas de espectáculos, conciertos y bailes han sido creadas y producidas por nuestro equipo con éxitos, más de 500 presentaciones artísticas cada año, movemos a nivel nacional todo el sistema de música. Durante esta mortal pandemia del COVID-19 colapsó todo el entretenimiento mundial, he escrito, he exigido y he gritado en alta voz por solidaridad hacia todos los que vivimos del entretenimiento, tanto al pasado gobierno como al presente, tengo desde el 26 de febrero que no realizo ningún tipo de evento, he vivido momentos difíciles, duro y muy estresante, reconozco el esfuerzo sin precedente y la preocupación del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona por cuidar la salud de cada dominicano y dominicana, su preocupación y acción está a la altura que manda la situación”, reflexionó.

Dice que desafiar el coronavirus es un desacierto, es un gravísimo error, una imprudencia. “Lo que debemos de hacer cada uno de los que vivimos del entretenimiento es hacer un llamado a que todo el país se vacune, es un momento muy delicado con la nueva y mortal cepa Delta. Hacer una marcha o un paro o reunión de personas sería una irresponsabilidad apoyar eso de mi parte. Unamos esfuerzo, es tiempo de unificación para salir vivo y poder contarlo”, agregó.

Recomienda que en cada restaurante, discoteca, colmadón, barra, los bomberos, tiendas, plazas, paradas del metro, autobuses, playas, ríos, paradores, en la Marina de Guerra, el ejército, la aviación, destacamento de policías, partidos políticos, parqueos, clubes sociales, deportivos y culturales sea tomarlo para vacunar, y cuando se alcance el 70% fiesta y mañana gallo.

“No comparto ese paro o marcha, es un suicidio colectivo. Primero la salud y la vida por encima de todo”, manifestó.

Finalizó diciendo que tiene cuatro plataformas de conciertos lista para que desde que la población esté inoculada celebrar en grande: "También haré cuatro festivales incluyendo uno de 24 horas de música sin parar con mas de 300 artistas. ¡A vacunarnos ahora es mi consigna!".