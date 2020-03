A un año de la muerte de Anthony Ríos, su legado permanece

El cantante siempre tuvo claro que el día de su partida llegaría, quizás más temprano que tarde. Por eso, en una entrevista con Tony Dandrades confesó que su vida fue muy feliz y llena de placeres , y se refirió a la muerte: “ Mi muerte no puede ser triste . Un hombre que ha vivido tan alegre, que le debe tanto a la vida misma... cuando me muera no voy a partir triste”, fueron sus palabras con cierto agradecimiento.

Hijos y relaciones

Ríos fue tan prolífico en la música en la descendencia. Tuvo 26 hijos con 24 mujeres.

Sobre su herencia, dijo con honestidad en entrevistas que lo que tenía le servía para darse “ciertos caprichos” e irse “para donde quiera y cuando quiera”.

Ríos dejó algunas casas y propiedades, pero su legado más grande son los derechos de autor de sus éxitos, algunos cantados por La Sophy, Yolandita Monge y el fallecido Pecos Kanvas, entre otros.

Y hablando del amor, la cantante boricua Yolandita Monge fue uno de sus amores y una de las musas para sus canciones, como “Si usted supiera señora”.

Cuando falleció Anthony, ella vino al país a despedirlo en medio del llanto. En una entrevista con Diario Libre el pasado año a propósito de un homenaje que le realizó, Yolandita confesó: “Cuando fui a Santo Domingo a despedirlo me tomo por sorpresa volver a sentir este sentimiento de pérdida, pues había perdido a mi esposo. Voy a celebrar su vida como él quería con alegría. Cuando hablamos de la historia de amor con Anthony Ríos, me doy cuenta que fue una historia que empezó sin darnos cuenta y terminó de la misma forma. Cuando me preguntan cuándo terminó pues yo no sé. Nos respetamos, nos amamos, fue hasta mi consejero cuando me iba a casar”.