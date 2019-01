$!Acusadora de Chris Brown bajo “presión psicológica”

El abogado de la mujer que presentó una denuncia en París contra el cantante estadounidense Chris Brown y otros dos hombres dijo el jueves que su clienta estuvo bajo una “gran presión psicológica” en un hotel de lujo cuando supuestamente tuvo relaciones sexuales no consensuadas en habitaciones cerradas.

Brown fue liberado sin que se le formularan cargos mientras se amplía la investigación de las acusaciones de la mujer, quien afirma que el cantante y los otros hombres la violaron la semana pasada en el Hotel Mandarin Oriental de la capital francesa. El intérprete galardonado con el Grammy ha dicho que las acusaciones son falsas.

El abogado de la mujer, Franck Serfati, dijo a The Associated Press que su clienta, una estudiante de 23 años, dijo que “no la presionaron físicamente” en la suite de Brown pero que había “un ambiente de gran presión psicológica” de hombres de talla y mayor edad.

Brown supuestamente “la acorraló en una habitación que estaba cerrada”, dijo Serfati en una entrevista el jueves. “Hubo relaciones sexuales forzadas y entonces él fue a hablar con otros hombres. Era un ambiente masculino”.

La mujer alega que los otros dos hombres a los que acusó de violación, un guardaespaldas y un miembro del séquito de Brown, abusaron de ella en otro piso del hotel, dijo su abogado.

El representante legal de Brown en Francia, Raphael Chiche, no respondió llamadas y mensajes que se le enviaron solicitando declaraciones. Chiche tuiteó el miércoles que estaba preparando una denuncia por difamación que Brown presentaría contra la acusadora.

Los representantes de Brown en Estados Unidos y Gran Bretaña han rechazado múltiples solicitudes para hacer comentarios.

La policía detuvo a Brown y dos hombres más el lunes bajo cargos potenciales de violación agravada y delitos relacionados con drogas. Los tres fueron interrogados y el martes liberados.

La oficina del fiscal de París dice que la investigación no ha sido cerrada, pero Brown puede salir del país mientras la misma continúa.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual, a menos de éstas lo autoricen o se pronuncien públicamente. La acusadora de Brown pidió mantenerse en anonimato.

Serfati dijo que fue invitada a una fiesta con Brown y sus amigos en un club nocturno de París el 15 de enero. Un contacto en común arregló el encuentro, dijo el abogado.

Después de la fiesta en Le Crystal, un grupo de “15 chicas y seis hombres” regresaron a la suite de Brown y “todos corrieron a inhalar líneas de cocaína”, dijo Serfati. La mujer dice que la obligaron a participar pero que solo usó una pequeña cantidad de la droga antes de quedar encerrada en la habitación con Brown.

“Mi cliente explicó que fue sexo no consensual. No la presionaron físicamente”, dijo Serfati a la AP. “Estaba en un ambiente muy particular con una gran presión psicológica” donde era la única mujer con “hombres mayores, hombres que uno se imagina eran musculosos”.

Brown incursionó en la escena musical cuando era un adolescente y ganó un Grammy en 2011 al mejor álbum de R&B por “F.A.M.E.”.

Desde que se declaró culpable de agresión en 2009 por haber golpeado a su entonces novia Rihanna, ha seguido teniendo problemas con la ley. En el incidente más reciente con la policía, fue arrestado tras un concierto y acusado de agresión por golpear a un fotógrafo en un club nocturno.