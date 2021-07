$!Adalberto Alvarez: “Imposible permanecer en silencio ante lo que está pasando en nuestro país, me duelen los golpes”

El artista cubano Adalberto Alvarez se unió al coro de sus colegas cubanos y de otras nacionalidades, quienes reclaman las autoridades cubanas que detengan la violencia que se está registrando en su país desde el pasado domingo en contra de la población.

Álvarez fijo su posición a través de un mensaje en su página de Facebook, en el que asegura sentirse dolido al ver las imágenes que circulan en las redes sociales de los enfrentamientos entre militares y civiles.

“Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país, me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente, las calles de Cuba son de los cubanos, a ese pueblo le debo lo que soy hoy en día y no me importa la forma de pensar de cada uno de ellos porque eso es derecho de cada cual”, comentó.

Argumentó que más allá del pensamiento político, la población está en su derecho. No puedo hacer menos que estar a su lado en momentos tan difíciles. Duele ver como entre cubanos nos agredimos verbal y físicamente, duela ver las manoplas en las manos de la autoridad para agredir a personas indefensas. A los que me pregunta de qué lado estoy?. Estoy con el pueblo”, proclamó el artista.

Álvarez es un destacado pianista que fundó la agrupación que lleva su nombre y que se ha dedicado a la difusión del son desde 1984.

Leo Brouwer

Otra de las celebridades cubanas que también pidió que se detenga el atropello a sus compatriotas, fue el maestro Leo Brouwer, un destacado director de orquesta nieto de la compositora cubana Ernestina Lecuona de Brouwer.

Brouwer usó la misma plataforma de Facebook para expresar su desahogo.

“Que dolor, que tristeza que se llegue al abuso del poder!... Nunca imaginé que las fuerzas del orden en Cuba fuesen a agredir a gente común y pacífica como somos los cubanos. Cuando el cubano protesta, no cabe duda de que la política, mejor dicho, el poder político y militar se ha extralimitado. Cómo pueden vivir tranquilos?”, exclamó.

Ayer la cantautora Haydée Milanés, hija de laureado artista Pablo Milanés condenó los hecho y pidió al gobierno el cese de las hostilidades contra la población y que se establezca un diálogo.