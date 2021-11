$!Adalgisa Pantaleón: cincuenta años en los escenarios

La polifacética artista Adalgisa Pantaleón debutó como intérprete en el Festival de la Voz celebrado hace 50 años en el Palacio de Bellas Artes. Su paso por los escenarios ha recibido el aplauso del público.

Adalgisa reconoce como su mentor al maestro Rafael Solano, quien desde sus inicios en la música siempre la orientó en la formación artística.

Pantaleón se siente agradecida de la admiración del público y la oportunidad que le dio la vida de llevar su arte a todo el país, así como al extranjero de las manos del maestro Rafael Solano y junto a Juan Luis Guerra. “Cincuenta años es una vida entregada a cualquier profesión. Durante ese tiempo he recibido mucho amor y reconocimientos. Valoro mucho permanecer activa porque me ha permitido trabajar con la generación que me antecedió y con la de ahora”, reflexionó.

La intérprete y actriz no olvida a quienes la han acompañado en este viaje por la música. “Tengo que agradecer al maestro Rafael Solano, quien hizo el primer Festival de la Voz, allí gané el tercer lugar en la segunda ronda. De ese festival salió un Fernando Villalona, quien años más tarde se convertiría en una gran estrella, un artista al que adoro y que fue la sensación de ese festival. Ambos nacimos artísticamente hace 50 años”, comentó.

Recordó que cuando Villalona cumplió sus 45 años le entregó un reconocimiento en el espectáculo que le produjo René Brea, quien también está produciendo la nueva puesta en escena del artista, con la que festejará sus cincuenta años en el arte.