$!Adamari López niega bariátrica; figura ha sido por dieta y ejercicios

La presentadora de televisión y actriz Adamari López, de 50 años de edad, afirmó que no se ha hecho una cirugía bariátrica para bajar de peso. Dijo que la manera en que ha logrado los resultados ha sido a base de dietas y ejercicios.

“Ahora mismo estoy casi veinte libras (alrededor de nueve kilos) menos de cuando comencé hace un año y medio en WW. Mi coach ha sido también importantísima porque me ha ayudado a tenerme motivada”, dijo la conductora de “Hoy día” de Telemundo al periódico La Opinión de Los Ángeles.

López es desde hace más de dos años la primera embajadora latina al programa de bajar de peso y vida sana de Oprah Winfrey WW (Weight Watchers).

La actriz de “Amigas y rivales” dijo que al principio fue frustrante “no ver que pasara tan rápido”, pero después vino la pandemia y volvía para atrás hasta retomar con mayor énfasis su dieta.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones... Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, bueno estuve en el hospital por la experiencia tan mala que me dio de la influenza, pero nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer”, dijo ante los comentarios que han surgido de que se sometió a una bariátrica para acelerar la pérdida de peso.

La meta de ella es llegar a 118 libras “que todavía es más de lo que yo pesaba cuando estaba más jovencita, como que mi peso ideal sería de joven que era entre 100 y 105, no creo que llegue ahí, todavía me falta llegar a las 118 libras pero bueno por ahí voy”, concluye.

En el plano personal se encuentra separada del bailarín Toni Costa. En mayo anunciaron la ruptura luego de 10 años.

Aunque ninguno de los famosos ha dicho que ha vuelto o no, lo cierto es que hace unos días fueron de vacaciones en Capri, Italia, con su pequeña Alaïa, cuya responsabilidad siempre será con ella.