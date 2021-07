$!Adiós al Caballo Mayor, el país de luto por la muerte de uno de sus grandes artistas

En su país, ha ganado todos los premios que se otorgan a los artistas y forma parte de exclusivo grupo que han recibido El Soberano, que es el más alto galardón que otorga la Asociación de Cronista de Arte de la República Dominicana. También fue galardonado por la ACE de New Cork.

Además, fue condecorado por el congreso dominicano, como el merenguero del Siglo, a principios de año 2000 fue también el primer artista dominicano en ser invitado a la toma de posesión de un presidente norteamericano en el 1974 cuando ganó Jimmy Carter.

Es abogado de profesión, graduado summa cum laude de la Universidad de la Tercera Edad , en Santo Domingo. Tiene más de 43 años activo en la política de su país llegando a ocupar cargos tales como: diputado, vicealcalde, Alcalde y Embajador.

Muchos lo consideran como El Padre del Merengue Moderno, otros lo llaman La Alegría del País, El Merenguero del Siglo, La Leyenda Viva del Merengue, La Industria Nacional de La Alegría, El Caballo Mayor, El Señor del Merengue o El Hijo del Pueblo este es nuestro Johnny Ventura.

En 1965, ya con su orquesta, Ventura grabó para el sello Fonograma los LP La Coquetona, La Resbalosa y El turun tun tun.