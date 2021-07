“Adri”, una dominicana en el radar de Spotify por su versátil estilo musical

Desde que se presentó en la primera temporada de Dominicana’s Got Talent, muchos aseguraron que había nacido una estrella con todo el potencial para triunfar a nivel nacional e internacional y, a juicio de sus pasos posteriores, no se equivocaron.

Adiana Torrón está pisando fuerte en la música a base de una propuesta fresca, con sonidos actuales, donde el ritmo es el protagonista.

Gracias a su versatilidad musical, plataformas como Spotify, la han nombrado “artista radar”, una denominación que hacen para no perderle el rastro a intérpretes emergentes con propuestas interesantes, y que recomiendan a sus usuarios.

“Cuando veo que medios importantes de mi país e internacionales me reconocen y hablan sobre mí, la verdad que se siente increíble”, confesó a Diario Libre durante una conversación que puede verse en video en nuestras plataformas digitales.

“Se siente increíble saber que tu trabajo está dando frutos y que hay gente que te apoya y te quiere por la música que estás haciendo y por quien eres... eso me inspira a seguir creciendo cada día”, continuó “Adri”, como también se le conoce musicalmente.

Ella visitó este medio en el marco de la presentación de su nuevo EP (Extended Play) titulado “Vuela”.

“Este EP trata de cómo soñar, de atreverse a ir por lo que quieres. Yo desde muy chiquita soy una mujer muy soñadora que va y lucha por lo que quiere, entonces, quiero transmitir ese mensaje a través de mis canciones; cada canción tiene un mensaje diferente y lleva algo de mi corazón para todos ustedes”, aseguró la joven artista.

Ella define su propuesta musical como variada, aunque con mucha influencia pop urbano. “En este disco hay canciones de géneros diferentes con fusiones”, reiteró, adelantando que podrán escuchar géneros como flamenco, pop, música urbana y trap.

“A mí siempre me ha gustado hacer fusiones y probar cosas distintas a lo que ya estoy acostumbrada a hacer, y en este disco (EP), quise transmitir eso, y hacerles entender que a mí me encantan todos los géneros, porque me encanta probar cosas diferentes (musicalmente hablando)”, dijo, al tiempo de destacar que su propuesta se caracteriza por tener letras cuidadas.

“Creo que la música limpia y con un mensaje hay que cuidarla y resaltarla un poco más”, detalló.