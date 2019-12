Adriana Torrón sobre su paso a la semifinal de DGT: “He trabajado mucho para llegar hasta aquí”

Alegre y satisfecha con su paso por Dominicana’s Got Talent, así asegura sentirse Adriana Torrón, la joven cantante de 17 años que ha sobresalido con su estilo musical.

Para ella, el concurso ha supuesto un acercamiento con el público y una reivindicación de su talento. “Ahora tengo más seguridad de mí misma”, señala a Diario Libre durante una de las pausas de su ensayo del acto de este miércoles, con el que busca mostrar una presentación con más elementos a los presentados anteriormente.

“En la primera audición no sabía lo que venía ni a lo que me enfrentaba”, expresa con una sonrisa que no quitó de su rostro durante toda la entrevista. “Ahora es demostrarle a la gente mi talento y confiar en mí”, continuó.

“Siempre soñé con esto, con tener fans, que me vean en la calle y me pidan una foto. Me llena de mucha alegría y orgullo ver que se está materializando, porque he trabajado mucho para llegar hasta aquí. Es lindo que la gente te reconozca”, señala.