$!Agradecido, el desahogo de Don Omar el día de su cumpleaños

El reguetonero boricua Don Omar sorprendió a sus seguidores con una canción personal y casi como un desahogo en el día de su cumpleaños.

Se trata de "Agradecido", el tema con que el denominado "Rey del Reguetón" celebró sus 43 años de vida el pasado 10 de febrero.

Con el tema publicado en su cuenta de Instagram Don Omar le agradece a sus fans y a los suyos su apoyo.

La canción fue escrita por el también reguetonero boricua Wiso G.

En un verso se refirió a su situación actual, que aunque no esté pegado ni en la cima de su popularidad su música no ha muerto. "Agradecido porque estoy convencido que aunque me retiro yo nunca expiro".

"No me queda más, mas que agradecer, aunque todo cambió, tu siempre has sido fiel, tu mano me guió y me cuidó del mal, fuiste tú quien navegó mi barca en alta mar", se destaca en otro verso cantado con puro sentimiento a modo de reflexión.

El mensaje más emotivo de todos es el que le dedicó su colega Ivy Queen, quien está considerada la Reina del Reguetón.

"Puede que esta dedicatoria no sustituya al abrazo que pueda darte, pero con ella puedo hacer que sepas que te deseo lo mejor para tu vida, sueña, vive, realiza las peticiones de tú corazón. Te mereces todo una vida de maravillosos y fructíferos momentos. Y Que esos buenos momentos se te multipliquen. Que tú corazón siempre sonría de regocijo. Siempre puedes contar con mi apoyo, compresión, afecto y amistad. Love you Kong!", le escribió la artista puertorriqueña y el cantante de "Danza Kuduro" le respondió con un "Te amo"

Además de lanzar esta canción a través de la red social, el cantante borró las demás publicaciones, por lo que puede que se avecine su gran regreso, ya que aseguró que se encuentra trabajando en un álbum.

El año pasado participó en el álbum de Bad Bunny "Las que no iban a salir" en el tema Pa' romperla".