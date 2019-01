$!“Agradecido Tour” trae a escena a José Luis Rodríguez “El Puma”

El cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” retomará los escenarios luego de su doble trasplante de pulmón con su gira “Agradecido”, cuya primera actuación está prevista para el 11 de mayo en Miami, según un comunicado difundido en su cuenta de la red social de Instagram.

“He estado recuperándome a buen ritmo, al que mi cuerpo ha deseado, he venido respondiendo favorablemente a estos nuevos pulmones que hoy tengo, llevo una rutina muy estricta de comidas, ejercicios y cuidados. Hoy felizmente puedo decir que estoy a un 80% de mi condición y los médicos dicen que en muy poco estaré 100% para mi público. He prometido volver a los escenarios de esos lugares que visité y muy pronto estaremos anunciando mas fechas y mas ciudades donde me reencontraré con mi maravilloso público, y eso me hace muy feliz”, comentó el cantante venezolano.

José Luis Rodríguez “El Puma” firmó recientemente contrato con Aguacate Live y Live Nation Latino, empresas que se encargarán de producir su regreso a los escenarios musicales luego de su recuperación del doble transplante de pulmón al que fue sometido en diciembre de 2017.

“En virtud de este acuerdo El Puma estará actuando el 11 de mayo en The Fillmore Miami Beach, seguido del 18 del mismo mes en Revention Music Center de la ciudad de Houston, cerrando en The Wiltern Theatre Los Ángeles el día 1 de Junio, siendo estas las primeras fechas de su “Agradecido Tour” que lo llevan por varias ciudades de Estados Unidos y Europa, como parte de la gira más importante de su carrera. “Estamos muy contentos con la oportunidad de poder producir los shows de “El Puma” en USA. Vamos a hacer todo lo necesario para que sea una gran experiencia para él como artista y también para sus fans que van a estar esperando emocionados su regreso a los escenarios”, expresó Manuel Morán, VP Latin Touring de LIVE NATION”.

Frederick Meléndez, manager de Aguacate Live indicó: ”Nos sentimos complacidos de poder estar en el regreso de un ídolo de la música de habla hispana, además de sentirnos muy felices por el compromiso que significa producir una gira que quedará para la historia”, explicó.