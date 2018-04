Agrupación cristiana “Tribu de Dios”, lanza producción discográfica “Jesús es mi alegría”

SANTO DOMINGO. El grupo musical evangelizador “Tribu de Dios”, lanzó su más reciente producción discográfica titulada “Jesús es mi alegría”, compuesta de diez temas inéditos, con la misión fundamental de elevar y dimensionar la palabra de nuestro Señor Jesús.

Una mezcla de varios ritmos musicales afrocaribeños, forman parte de la nueva producción que está circulando a través de las distintas emisoras cristianas del país y las plataformas tecnológicas.

La agrupación “Tribu de Dios”, que ya tiene trece años de haber sido fundada, ha sido nominada a varias premiaciones, como “El Galardón” y “Custodia”, en el renglón “Sonido Tropical”, reconociendo la versatilidad, calidad y empeño de todos sus miembros en resaltar la obra fecunda y prolífera de nuestro divino hacedor.

También, ha participado en varios eventos nacionales e internacionales como el “II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones”, con el que consolidó su dimensión internacional, a través de su música, la comunión eclesial, en torno a la cultura vocacional, en el año 2011.

Este grupo musical es dirigido por Luis José Mañón, voz y líder del mismo, quien lleva más de 20 años cultivando y divulgando la palabra de Dios, a través de la música.

Esta nueva producción discográfica, “Jesús es mi alegría”, tiene los temas “El Buen Pastor”, “El espíritu de Dios se alaba”, “La fe no se ve se siente”, “Súbete a la barca”, “Madrecita buena”, así como las canciones “Si todo me lo has dado” y “Cristomicina”, mantienen la misma línea musical que por más de una década ha distinguido a esta excelente agrupación musical cristiana.

Para actividades o conciertos puede llamar al: 809-494-7291 o a través del Facebook Tribu de Dios. Instagram y Twitter.