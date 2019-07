$!Aisha con éxito rotundo en chile

Luego del gran éxito de sus recientes conciertos en el Palau de les Arts de España interpretando el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, en el Auditorio Nacional de Uruguay interpretando de igual manera el concierto de Tchaikovsky y en Florian Leonhard Fine Violins en Londres, la violinista clásica dominicana continúa su Heritage World Tour, gira mundial con la que realizó su esperado debut en Viña del Mar, Chile en el marco de la afamada Temporada Artística del Teatro Aula Magna el pasado 15 de junio.

Dicha temporada de conciertos de música clásica fue fundada en el año 1941 y ha tenido como artistas invitados en adición a la instrumentista dominicana a los más grandes músicos clásicos y orquestas del siglo XX y XXI tales como Herbert von Karajan, Zubin Mehta, Yehudi Menuhin y Jascha Heifetz entre otros. El repertorio de alto calibre y grandes maestros interpretado por Syed y el pianista chileno acompañante Andrés Silva, incluyó joyas del repertorio violinístico clásico tales como la sonata de Schubert en la mayor, la sonata de Beethoven no. 8 en sol Mayor, Introduction Theme and Variations de Wieniavsky, “Nel cor Piu non mi Sento” de La Molinara por N. Paganini e Introduction et Rondo Capriccioso por Saënt-Saëns. Al finalizar el concierto fue ovacionada emotivamente por un público de pie por lo que regresó al escenario para regalarles de encore uno de los movimientos de la Partita no. 2 en re menor de J. S. Bach para violín solo.

Hubo gran expectativa en el país sudamericano al concierto de Aisha con los más relevantes medios de prensa como los periódicos El Observador, El Mercurio y Diario La Estrella siguiendo cada paso de su estadía en Viña Del Mar escribiendo sobre ella como “estrella mundial de violín”.

La violinista dominicana continuará su gira mundial Heritage este año en Argentina donde estará interpretando los conciertos para violín y orquesta de Bèla Bartok no. 2 y el de Beethoven en re mayor, Bolivia donde interpretará el concierto de Tchaikovsky para violín y orquesta, Nueva York, Chicago, Perú invitada por la prestigiosa Sociedad Filarmónica de Lima, Ecuador donde estará presentándose en su más importante teatro Casa de la Música en Quito y en el Royal Opera House of Mumbai en la India concierto al cual ha sido invitada por la Fundación Mehta del afamado Maestro indú Zubin Mehta entre otros conciertos más. Estará en adición a su apretada gira de conciertos realizando en República Dominicana la próxima Clínica Musical junto a la Fundación Music for Life para niños y jóvenes violinistas de su país la cual es auspiciada por el Banco Popular Dominicano. Aisha le dedica todos sus éxitos al Autor de los mismos, el Señor Jesús.