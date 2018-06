Alan Parsons rememora un mundo de posibilidades en la música

CIUDAD DE MÉXICO.- Alan Parsons considera que tuvo “muy buena suerte” de haber comenzado en la música hace 40 años, cuando dice que los artistas tenían más oportunidades de triunfar en la industria.

Ahora “no hay posibilidades de hacerse rico con la música grabada a menos de que seas Beyonce o Britney Spears”, dijo el músico británico en entrevista telefónica con The Associated Press desde su casa en Santa Bárbara, California. “Los que hacen el dinero son los Google, los iTunes, los Apple del mundo, no los artistas. Es un momento muy triste para la música grabada”.

El ingeniero, productor y coautor de éxitos como “Eye In The Sky” y “Mammagamma” se expresó agradecido de mantener su carrera en una industria cuyo modelo ha cambiado por completo desde finales los 60, cuando colaboró en la producción de discos como “Let It Be” y “Abbey Road” de los Beatles.

Para Parsons, nacido en Londres en 1948, se necesita algo muy sencillo para mantener la industria a flote: “Si quieres música debes pagar por ella”.

“Es un placer cuando puedo ir a países extranjeros para tocar en vivo porque en mi opinión ese es el futuro de la música”, señaló. “La música grabada desaparecerá porque nadie puede costear grabar música y no recibir un pago por ella”.

Parsons se presentará el miércoles en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el jueves en la ciudad de Puebla con un espectáculo sinfónico acompañado por 90 músicos. Durante julio continuará su gira con fechas en Alemania y Polonia.

El músico se ha presentado en México en varias ocasiones, la más reciente en 2014. Además tiene un CD/DVD en vivo de un concierto gratuito que ofreció en Medellín, Colombia, que recomendó escuchar a sus admiradores mexicanos.

“Es genial. Es una muy buena representación de cómo serán los conciertos en México”, dijo de la producción lanzada en 2016. “Es muy extravagante”.

También tiene un disco en vivo desde Madrid de 2010.

“No sé cómo explicarlo, no sé por qué nos va tan bien en los países de habla hispana, en México, Argentina, Colombia, incluso en Venezuela”, apuntó. “Quizá es que no entienden las letras, a lo mejor eso sea algo bueno”, agregó entre risas.

En diciembre del año pasado “Eye in the Sky”, el tema más representativo de Parsons, cumplió 35 años. En la era de Facebook, WhatsApp y GPS, la canción que habla de una vigilancia omnipresente parece haber sido profética.

“Se ha vuelto más emotiva en años recientes porque ahora vivimos en la época de las cámaras de seguridad a donde quiera que vamos”, dijo. “Cada satélite sobre la tierra nos está viendo, es mucho como el mundo de George Orwell, como escribió en la novela ‘1984’”.

Parsons también colaboró en el álbum “The Dark Side of the Moon” de Pink Floyd como ingeniero de sonido y produjo los álbumes de The Alan Parsons Project, la agrupación que fundó en la década de 1970 con el fallecido Eric Woolfson y con la que lanzó discos como “I Robot”, “Pyramid”, “Eye in the Sky” y “Stereotomy”, hasta su disolución en 1990.

“Mi papel como productor es como el director de una película”, dijo. “Siempre agradezco los recuerdos, la influencia, la inspiración de trabajar con los Beatles y Pink Floyd y todos estos artistas maravillosos. Reconozco que sin ellos no sería quien soy, nunca olvidaré eso. Tuve mucha suerte y estuve en muy buenos lugares en buenos momentos”.

Para 2018 mantiene su visión en el presente.

“Estoy haciendo un nuevo álbum, estoy en el estudio”, dijo.

Las primeras canciones espera darlas a conocer a finales de año. AP