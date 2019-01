Alberto María abandona Revolución Salsera

El cantante Alberto María no continuará en la orquesta Revolución Salsera y dentro de poco tiempo estará de vuelta en la escena con su proyecto musical para continuar su carrera en la salsa.

Así lo dio a conocer el cantante en un comentario a través de su cuenta de Instagram en el que reveló que su contrato con el conjunto venció y optó por no renovarlo.

“Saludos queridos seguidores, por ésta vía les informo que ya no formo parte de la orquesta Revolución Salsera debido a que mi contrato venció y decidí no renovar, decisión que fue aceptada por nuestro manager, Carlos Bautista, de quién me siento muy agradecido”, refirió.

“En lo adelante, me embarcaré a trabajar y darle carácter y forma a mi propio proyecto artístico para el cual espero contar con su apoyo, como siempre lo han hecho hasta este momento.

Me siento agradecido por la confianza que Carlos Bautista depositó en mi a lo largo de estos cuatro años en Revolución Salsera, mi casa”, comentó el cantante quien dijo que más adelante ofrecerá detalle del rumbo que llevará su carrera.

“Revolución Salsera” presentó credenciales en 2015, luego de que vocalistas salieran de la agrupación “Chiquito Team Band”. La primera actuación en televisión fue el programa “Sábado Extraordinario”.