$!Alberto María, ex integrante de “Revolución Salsera” debuta en solitario

Tras su salida del frente de la agrupación Revolución Salsera, el cantante Alberto María debuta en solitario con su propio proyecto musical de la mano de Kenny Gómez con el tema “La misma piedra”, un tema original del cantante español Julio Iglesias y que contó con los arreglos del salsero Yiyo Sarante.

Durante un mini concierto que ofreció en el programa de televisión “De extremo a extremo” el salsero, quien también formó parte del grupo “Chiquito Team Band” se mostró optimista con este nuevo paso en su carrera y agradeció a todo el público por el apoyo recibido tras anunciar que caminaría solo.

“Agradecer a todos mis amigos y colegas salseros que todos me dijeron que sí, agradecer a mis seguidores, a los medios de comunicación, a mi banda, que la dirige Freddy Junior; a equipo de trabajo, pero sobre todo a Dios”, expresó Alberto María durante su debut.

El pasado 20 de enero el intérprete informó que no continuará en la orquesta Revolución Salsera.

“Saludos queridos seguidores, por ésta vía les informo que ya no formo parte de la orquesta Revolución Salsera debido a que mi contrato venció y decidí no renovar, decisión que fue aceptada por nuestro manager, Carlos Bautista, de quién me siento muy agradecido”, refirió.

“En lo adelante, me embarcaré a trabajar y darle carácter y forma a mi propio proyecto artístico para el cual espero contar con su apoyo, como siempre lo han hecho hasta este momento”, señaló al dar a conocer la información.

De María formó parte de “Revolución Salsera” en 2015, luego de que él y otros vocalistas salieran de la agrupación “Chiquito Team Band”.