Alberto María: “Yo he sentido que la salsa se está quedando estancada”

El cantante de música tropical Alberto María invitó a los protagonistas de la salsa en la República Dominicana a impulsar el movimiento con un gran concierto que le de la oportunidad a cada uno de los exponentes de reunirse con el público, para que puedan apreciar el talento.

Alberto María, que actualmente está promocionando su la canción “Sigue tu vida” del compositor dominicano Kelvin Mejía, con arreglos del popular salsero Yiyo Sarante, aseguró que un encuentro musical también le daría la oportunidad a el y a sus colegas ofrecer un contenido musical renovado. Con este título asegura, refrescó su repertorio.

“Yo he sentido como que la salsa se está quedando un tanto estancada. Ahora quiero tratar de hacer algo diferente, temas movidos. Mi último éxito fue “No hay sombra” y ahora estamos trabajando con Yiyo Sarante y también el maestro Ramón Orlando. Estamos buscando un nuevo sonido que no se parezca a lo que hay”, comentó.

Aunque aclaró que los arreglistas no se están repitiendo musicalmente. “La salsa dominicana está en un buen momento, sin embargo, debemos hacer algo diferente que nos permita seguir creciendo en medio de toda la música que se está promoviendo. Un espectáculo, música, pero hay que hacer algo. Yiyo Sarante es el líder del movimiento y no puede durar tanto tiempo con la salsa encima, es por eso que planteo que tenemos que hacer otras cosas para que la gente se interese por ella”, explicó el cantante.

Alberto María mantiene una excelente relación de amistad con Yiyo Sarante. “Es mi padrino, ha sido un gran soporte para mí, siempre ha estimulado y ha estado colaborando conmigo. Hicimos el tema “Por ella” y puso a mi disposición su estudio de grabación. Estoy agradecido por todo lo que ha hecho”, comentó al referir que Sarante es uno de los arreglistas que más trabajo, sin que se su trabajo haya sido reconocido en ese apartado.

El artista que hasta hace poco militó a la agrupación “Revolución Salsera” regresó hace pocos días de España en donde asegura fue a presentar su carrera en solitario. “Aún me ligan mucho a las agrupaciones de Chiquito Team Bad y a Revolución Salsera, algo que es natural. Esa fue una excelente etapa de crecimiento para mi. Sin embargo, desde que tocamos en algunos negocios de allí tuvimos una buena reacción del público. Cuando me escuchaban cantando temas como “Volveré”, “El amor es libre” o “No hay sombras” me identificaban de inmediato. Los dominicanos me respondieron muy bien”, comentó.

Los nuevos temas saldrán entre los meses de enero y febrero, tiempo en el que aspira estar realizando una gira en Estados Unidos. “Tengo previsto visitar Nueva York y ya lo estoy cuadrando. Allí la gente conoce mi trabajo en solitario. Eso es lo que hemos programado”.